¡Belleza cubana! Livia Brito se pone su bañador para tentador y lo presume en Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella de Televisa, Livia Brito, causó locura entre sus fanáticos de redes sociales, pues les presumió toda su belleza con varias imágenes en las que se muestra con un revelador atuendo que arrancó más de un suspiro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Es por ello que la artista cubana actualizó su cuenta de Instagram con una instantánea en la que no solo lució espectacular, sino que también dejó a la vista la trabajada silueta que ha logrado escupir a base de disciplina en el gimnasio y sana alimentación.

En la imagen, la actriz de telenovelas como Triunfo del amor, Médicos: Línea de vida, Abismo de Pasión y La Desalmada muestra sus dotes en el modelaje posando al aire libre con un coqueto bañador amarillo de una sola pieza.

"El éxito no está en vencer siempre, si no en no desanimarse nunca y así lograr nuestra meta… nadie nos dijo que llegaría a ser fácil. No nos demos por vencidos", escribió la famosa de de 35 años de edad.

En cuestión de minutos, el descubierto ‘outfit’ de Livia Brito causó sensación entre sus más de 6.3 millones de seguidores, y esta no es la primera que los complace, pues con frecuencia, la famosa suele subir fotos y videos donde muestra sus rutinas de ejercicio y luce toda su belleza.

Fuente: Instagram @liviabritopes