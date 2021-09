"Es mi amante": Exactriz de TV Azteca se confiesa en Televisa sobre su 'romance' con una mujer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa actriz Fabiola Campomanes hizo candentes revelaciones en Televisa sobre su nuevo proyecto y hasta habló de su 'relación' con una guapa actriz y una famosa cantante.

La actriz, quien empezó su carrera en Televisa en la telenovela de 1993 Los Parientes Pobres y en 1998 los traicionó con TV Azteca para participar en melodramas como Azul tequila, La calle de las novias y Agua y aceite.

En 2003 trabajó en Telemundo y en 2006 regresó a la televisora de San Ángel para la telenovela Duelo de Pasiones. Ahora, luego de una relación que terminó en problemas legales luego de que ella lo denunciara por violencia familiar, ahora la actriz da vuelta a la página.

Campomanes visitó a las conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade en el programa de Unicable Montse & Joe y habló de la segunda temporada de la serie El Juego de las Llaves, donde habló se su personaje 'Bárbara', quien en la ficción tiene un esposo pero también es amante de ¡la nana de sus hijos!

Tengo a la pareja perfecta, tengo a mi marido y a mi nana favorita. La nana de mis hijos es mi amante", dijo entre risas.

En la serie, la niñera llamada 'Carmen' es interpretada por la guapa actriz Helena Haro, nacida en República Dominicana, pero criada en Madrid, España.

"Ya no es con el wey, ahora es con la chava para no aburrirse", dijo Montserrat y Fabiola defendió esto comentando: "Basta de tabús, ¿qué tiene? es una serie que invita a reflexionar acerca del sexo y tantos prejuicios y tabús que tenemos. Hay gente que vive su vida como swingers y vive muy feliz".

Finalmente, al ser cuestionada sobre si tendrá escenas "candentes" con la cantante Alejandra Guzmán, quien hizo su primer desnudo en la serie, respondió: "No... no me toca con ella".

Y aunque Montserrat la intentaba exhibir diciendo: "En cámara no", ella insistió en que no compartieron escenas, sin embargo, sí terminó delatándose a sí misma pues cuando Yolanda le preguntó si tuvo sus 'queberes' con alguien de la producción, dijo:

No, yo estaba, he estado, estaba soltera", dijo delatándose con una sonrisa nerviosa.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable e Instagram @fabiolacampomanes y @helenaharo