Geraldine Bazán confiesa si Gabriel Soto era su 'cruch' antes de iniciar una relación con él

Ciudad de México.- Geraldine Bazán y Gabriel Soto fueron una de las parejas más queridas del espectáculo mexicano, los famosos estuvieron juntos por muchos años y fruto de su amor tuvieron dos hijas, pero en 2017 anunciaron su divorcio debido a una supuesta infidelidad de parte del actor.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras años de dimes y diretes entre ambos, Geraldine Bazán estuvo presente en el programa Montse & Joe, conducido por Monsterrat Oliver y Yolanda Andrade, en donde reveló si es verdad que Gabriel Soto fue su 'cruch' antes de iniciar una relación con él.

Las conductoras recordaron la faceta de Soto como vocalista del grupo de música pop, Kairo, el cual nació en 1993. En aquél entonces, el joven artista ganó gran fama y comenzó robar los suspiros de sus fanáticas.

Sin embargo, la actriz negó que fuera admiradora de su expareja antes de conocerlo, incluso reveló quien en verdad estaba enamorada era del actor Héctor Soberón, con quien trabajó en la telenovela Mi Pequeña Traviesa.

"No, no, no era mi 'crush'. Te voy a decir algo, igual van a decir ahorita ‘¿qué?’, pero mi crush en Mi Pequeña Traviesa era Héctor Soberón, imagínense, me encantaba. Ahorita ya no, obviamente, pero era muy guapo", dijo.