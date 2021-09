¿Molesto? Edén Muñoz de Calibre 50 revela que Grupo Firme salió a la luz con uno de sus temas

Ciudad de México.- El famoso y querido cantante Edén Muñoz empleó las redes sociales para compartir un 'secreto' relacionado con el Grupo Firme.

Por medio de un controversial video publicado en su perfil de Instagram, el vocalista de Calibre 50 reveló que una de sus temas no había sido éxito sino hasta que la agrupación tijuanense lo sacó a la luz.

Esta canción yo la compuse en el 2013, para grabarla en el 2014...la cosa se complicó y no la pudimos grabar hasta el 2015...pasan los años, la retoma Firme y.. ahí aplica el dicho hermano 'cuando no es pa'ti, no es pa'ti", detalló.