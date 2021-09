¡Se quiere morir! Televisa abandona a conductora y se 'hunde' en depresión: "No come ni duerme"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Destapan el terrible panorama que vive la conductora de Televisa Laura Bozzo, quien está desaparecida desde hace más de un mes luego de que le dictaran prisión preventiva por un presunto delito fiscal.

El pasado 11 de agosto, a la peruana de 69 años se le dictó prisión preventiva ya que presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Abogados de Bozzo incluso solicitaron amparo para evitar ser encarcelada, alegando que tenía enfisema pulmonar y estaba en riesgo de morir si pisaba la cárcel por su edad, sin embargo, fue rechazado.

El pasado 31 de agosto, un juez federal le dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pudiera detenerla y llevarla al penal de Santiaguito en el Estado de México luego de que no se presentara en la audiencia, no entregara su pasaporte y supuestamente no pagara los 300 mil pesos de garantía.

Según la revista TVNotas, una amiga de la peruana les contó en exclusiva el infierno que atravesaría la conductora, quien desde el día que salió a la luz su problema legal, ha estado desaparecida y nadie sabe su paradero.

Está viviendo una pesadilla. Ella no es ratera, pero sí toma malísimas decisiones y ahorita está sufriendo las consecuencias (...) Es una pésima administradora; aparte es muy gastalona, le gustan los lujos", dijo.

La publicación además difundió que esta amiga les dijo que su problema legal sería en gran parte por culpa de sus contadores.

Sus contadores le han visto la cara, le han robado mucho dinero a lo largo de su vida; todo lo que tenía en Estados Unidos lo perdió por culpa de un contador, y el problemón ahora en México es por culpa de sus contadores, porque les delega todo y no está al tanto", reportó la fuente.

Según esta amiga, Laura vendió esa propiedad alegando que no sabía que había sido embargada y al enterarse de que eso era un delito, la conductora presuntamente habría solicitado "un acuerdo reparatorio, pero no se logró" y fue ahí que un juez le pidió presentarse en el penal por su propio pie.

Esta supuesta amiga mencionó que Bozzo no pudo acreditar su domicilio ya que ya no vive en el departamento que tiene en Acapulco y en CDMX vivía en la propiedad que vendió.

Según dijo, la peruana vivió una temporada con la fallecida Magda Rodríguez y más recientemente en un hotel de la CDMX. Al hablar de cómo se siente Laura de llevar su proceso en la cárcel, dijo que está aterrada:

Le aterra la idea y ha dicho que no soportaría estar en la cárcel, pues aunque ella estuvo en arresto domiciliario de 2002 a 2005, lo pasó en los estudios de televisión de Telemundo, donde contaba con todos los lujos, pero ahora la situación sería muy distinta porque estaría en un reclusorio".

Comentó que presuntamente Bozzo se acercó a ejecutivos de Televisa y a amigos en el medio para pedirles apoyo, pero estos le habrían dado la espalda.

Le dijeron que no podían meterse en esos asuntos, que ella tendría que resolver sola ese problema y ella se enojó, les reclamó que ella les ha dado mucho rating, pero ellos no cambiaron de opinión. Fue muy fuerte para ella. Algunos amigos le dijeron que sí pero no se concretó nada, ya que nadie quiere meterse en problemas".

Cabe recordar que en el 2019, la peruana renunció a su contrato de exclusividad ya que se encontraba desesperada de que Televisa no le diera alguna oportunidad: "Prefiero mil veces no tener que comer pero tener trabajo", dijo entonces.

Tras revelar que ha sido ayudada únicamente por sus hijas, esta fuente contó que la peruana cayó en una profunda depresión y paranoia, además de que le habían vuelto los ataques de ansiedad y que prefería morir.

Completamente (temen que algo le pase). Sé que se la pasa llorando, que no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor... ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir!".

De nueva cuenta, contó que es un misterio su ubicación pues con las personas que ha tenido contacto, presuntamente lo ha hecho desde un número desconocido para que no puedan rastrearla.

Su ex, Cristian Zuárez, declaró que habló con ella hace dos semanas y que estaba en México. Se ha dicho que la han visto en su departamento en Acapulco sacando maletas y bolsas negras; también se dice que no ha querido dar su pasaporte porque ya se fue del país, pero eso solo lo saben sus abogados", concluyó.

Como se recordará, este delito fiscal, conocido como depositaria infiel, se castigaría con una pena de 3 hasta 9 años de cárcel.

Fuente: TVNotas e Instagram @laurabozzo_of