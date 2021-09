Adiós 'VLA': Tras 50 años en Televisa y perder su exclusividad, 'desaparecida' actriz llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- La diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien tiene una trayectoria de más de 50 años en Televisa, reapareció en la televisora luego de que en el 2020 trascendiera que se había quedado sin exclusividad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La primera actriz, quien está por cumplir 90 años de edad y había estado desaparecida de los foros desde la pandemia, regresó a la televisora de San Ángel asegurando estar lista para volver a trabajar a escasos días de celebrar su cumpleaños.

Y esque Pinal dio un duro golpe al programa Venga la Alegría de la competencia, en donde su hija Sylvia Pasquel estuvo hace unos días tras firmar con TV Azteca, y ofreció una entrevista exclusiva al programa Hoy.

La actriz reveló detalles de la forma en que festejará esta importante fecha luego de luchar contra diversos problemas de salud y estar hospitalizada en varias ocasiones.

Posteriormente, la primera actriz confesó que desea ser agasajada con muchos regalos en ese día tan especial: "¡Ay, muchas cosas!, desde una cosa para comer hasta una cosa para poner".

De la misma manera, destacó que tiene varios planes para continuar con su vida profesional, luego de tener algunos problemas con su salud.

Finalmente, la matriarca de la dinastía Pinal confesó que su hija Sylvia Pasquel no tuvo grandes pérdidas tras el sismo que tuvo como epicentro Guerrero el pasado 7 de septiembre.

Yo estaba en México y aquí no fue tan grande la cosa, pero me lo hubiera dicho si hubiera sido algo grave, pero no, la veo muy bien, ayer estuvimos juntos, espero que no haya sido nada. No me gustan nada (los temblores) si me da miedo, mucho miedo", explicó.