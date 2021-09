¡Alerta en la música! Famosa cantante rompe en llanto en VIDEO de redes: "Estoy todo el día así"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante Karol G causó encendió las alarmas entre sus seguidores luego de aparecer muy 'indispuesta' en redes sociales.

En una serie de historias compartidas en su perfil de Instagram, la reguetonera rompió en llanto y se dirigió a su público con un emotivo mensaje.

A pesar de que impacto su rostro cubierto de lágrimas, no había nada de qué lamentarse pues en realidad se encontraba llorando de alegría por haber conseguido un segundo sold out en su natal Medellín.

La colombiana empleó sus redes para dedica un mensaje a la gente que siempre la ha apoyado y ha estado con ella desde los inicios de su carrera.

Solo quería grabar este video para decir que Colombia siempre ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que hoy es, si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron", dijo Karol G frente a la cámara.

"Estoy todo el día así, porque no me dio tiempo a celebrar el primer sold out cuando ya tenemos el segundo. La vamos a pasar impresionante, me siento muy orgullosa", agregó.

Fuente: Instagram @chicapicosa2