Enferma y abandonada: Tras 26 años vetada de Televisa y 'Hoy', actriz sale del clóset en TV Azteca

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien hace 7 años sorprendió al mundo al confesar que a partir de ese momento se transformaba en mujer, hizo una fuerte revelación en TV Azteca en medio de un duro escándalo familiar.

Se trata del cantante y compositor Felipe Gil, quien tuvo un fuerte despertar a sus 74 años de edad que lo impulsó a contar una verdad que estuvo reprimiendo durante muchos años: que en realidad era una mujer transgénero, o como ella sostiene actualmente, "intersexual".

Felipe descubrió en el 2014, tras estar al borde de la muerte, que tenía que vivir de acuerdo a cómo se sentía y eso implicaba cambiar de género. Fue ahí que se convirtió en Felicia Garza y lo reveló por primera vez en Ventaneando.

Debido a esto, a la ahora actriz de 81 años se le cerraron muchas puertas y fue abandonada y rechazada por la mayoría de su familia, quienes no estaban de acuerdo con su decisión.

Según ha contado, la mujer con la que compartió 23 años de su vida y sus hijas le dejaron de hablar tras saber de su transición. Luego de estar vetada 26 años de Televisa, en 2015 fue perdonada, según dijo, gracias a Laura Bozzo.

Estoy muy contenta porque fue gracias a ella que se dio mi regreso a la empresa. Ella fue quien pidió mi regreso para participar en un programa dedicado a las personas que como yo han decidido cambiar su vida. Debo confesar que la última vez que pisé la empresa fue hace 26 años, justo cuando participé en un Festival OTI 1989 y toda mi proyección como Felicia Garza había estado vetada. ¡Gracias a Laura me levantaron el veto!", comentó entonces.

Aunque ha aparecido en el programa Hoy y diversas producciones de Televisa para hablar de su proceso y experiencia al salir del clóset como Felicia, la cantante dio una entrevista a Ventaneando en la que reveló que está enferma y dos de sus hijas no la visitan.

Y esque en medio de una fuerte disputa familiar con su sobrino Marcos Valdés, hijo de 'El Loco' Valdés y su hermana quien acaba de fallecer hace unas semanas, Felicia primero se disculpó públicamente por haberse pronunciado sobre su supuesta preferencia sexual y pidió un alto a los enfrentamientos.

Dije una cosa que no debí de haber dicho, yo me metí en la vida privada de nadie, él me habló y me insultó, después me empezó a atacar y después de eso yo lo único que he dicho es 'discúlpame' y lo he hecho públicamente".

Felicia reconoció que se equivocó al hablar de la intimidad de Valdés, quien la señala por haber estado ausente cuando murió su madre y asegura que sus disculpas son solo de dientes para afuera.

La intérprete además lamentó haber perdido comunicación con su hija Dulce María, quien padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa y de quien nunca ha visitado su casa y a ella tampoco la ha visitado pese a estar enferma.

Pobrecita, está muy mal, no hay cura (...) Me dejaron de hablar, yo también he estado enferma. No me he comunicado porque yo nunca he sido invitada a su casa, antes ella venía a mi casa. Después de salir como Felicia Garza yo no voy. Yo pregunto al revés, quién me ha venido a ver a mi casa, yo que he estado grave, pues nadie... La que está en Estados Unidos sí, las otras dos no. Con Eva la mayor puse distancia, ella es una linda mujer, una linda señora".

La actriz padece tromboflebitis en las piernas, por lo que tiene que tener varios cuidados o de lo contrario podría morir.

Si alguno de estos coágulos se desprende se puede ir al cerebro, al corazón, a los pulmones, puedo fallecer casi en ipso facto entonces he estado bajo estricta vigilancia médica. Estoy tomando medicinas, entre ellas antitrombóticos, no puedo hacer mucho ejercicio".

Además, 'salió del clóset' una vez más en el Ajusco a 7 años de hacerlo público y así explicó en el programa de TV Azteca cómo se ha sentido luego de declararse una mujer intersexual.

"En ese transcurso fueron 7 años desde que inicié como Felicia. Vinieron a mi casa y me hicieron esa primera entrevista. Yo tenía un sueño a los 14 años y duró más de un año. Yo creía que era pesadilla porque me raptaban y en el rapto me metían en un sótano y me convertían en mujer", contó.

Salí (del clóset) a los 74 años. Anteriormente siempre viví una parte de tristeza interna y sufrimiento, calladamente, en silencio pero que me fue corroyendo".

"Fue un shock para muchos y perdí muchos amigos pero gané a muchos más. Desde el momento de que empecé a hormonizarme (sabía que perdería todo)", recordó.

Mi hija me decía: '¿cómo puedes vestirte de mujer y que te sigan gustando las mujeres? Deberían haberte gustado los hombres'. En mi caso soy intersexual, por eso se sorprendieron mis hijas. Como intersexual, por mis órganos sexuales, simplemente quería vestirme como me sentía yo, me sentía más femenina que masculino", explicó.

