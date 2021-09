Golpe a TV Azteca: Desde Televisa, Gloria Trevi 'desenmascara' a Sergio Andrade y 'hunde' a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Gloria Trevi, quien ya prepara junto a Televisa su próxima serie biográfica, habló como pocas veces de Sergio Andrade y ¿recordó el presunto romance que tuvo con Pati Chapoy?

Desde España donde se encuentra grabando su próxima producción discográfica, la famosa cantante habló del proyecto que está preparando de la mano de la productora de Televisa Carla Estrada en el que retratará su vida y será un duro golpe a TV Azteca en cuestión de rating.

Aunque ha estado envuelta en escándalos por todo lo que vivió a finales de los 90's tras destaparse el Clan Trevi-Andrade, y por el cual pasó años encarcelada, se ha dicho que el productor musical no formará parte de la serie.

En entrevista para el programa Primer Impacto, la mexicana explicó: "Va a ser algo hecho desde el amor, no desde el odio, no desde el rencor, porque mi historia es una historia de amor, desde el principio, desde la niña que soñó con ser artista, y que, por amor a la música, al arte me aventé a las calles al ruedo, a luchar y a tocar las puertas, alcanzar mis sueños, también como ese sueño se pudo haber empezado a convertir sin que yo me diera cuenta en una pesadilla, no es mi verdad, sino es lo que sucedió".

De la misma manera, la intérprete de No querías lastimarme aprovechó el momento para responder a Valentina, hija de la excorista Karla de la Cuesta, quien aseguró que Gloria no es víctima y México pareciera "no tener memoria" con su caso.

Esta muchachita no me conoce, y obviamente habla de una situación que no vivió, no quiero ahondar mucho porque son personas que yo considero verdaderamente que fueron víctimas, no nada más de ese sujeto, sino también de esa televisora", subrayó Trevi.

De la misma manera, al recordar que Sergio Andrade pagó una condena de 7 años en prisión tras 12 denuncias de abuso sexual y maltratos realizadas por sus excoristas, la cantante manifestó que para ella ese castigo no fue suficiente.

Yo considero que este señor no pagó lo que debía de haber pagado, o sea, el daño que hizo fue demasiado y desgraciadamente… pero ¿sabes qué?, si tu pones las cosas en manos de Dios, es muchísimo más certera su justicia que la de los hombres", manifestó.

Finalmente, a la pregunta sobre si es feliz en este momento, Gloria Trevi confesó: "Ahorita sí, yo creo que el amor y la felicidad, lo he aprendido, es de momentos, así que cuando aparece, agárralo, vívelo, disfrútalo".

Como se recordará, la estrella mexicana fue acusada a fines de la década de los 90 de integrar una supuesta sociedad junto al productor musical Sergio Andrade que, con el objetivo de llevar a la fama a adolescentes, las secuestraba para abusar de ellas.

Pese a que el caso explotó entonces con el nombre de El Clan Trevi-Andrade, con el tiempo se demostró que la artista había sido también una víctima del mánager y luego de pasar más de 4 años en prisión en Brasil, fue liberada y exonerada de todos los cargos.

La artista, quien también es actriz pues ha protagonizado telenovelas en Televisa, sostiene una batalla legal contra TV Azteca y la titular de Ventaneando Pati Chapoy precisamente en relación a este caso. Además, se rumora que la periodista tenía un romance secreto con Andrade.

¿Qué pasó entre Gloria Trevi y Pati Chapoy?

El conflicto entre Trevi y Chapoy ha durado más de 20 años. En 2009, la cantante inició una pelea legal contra TV Azteca y la periodista, a quienes acusaba de promover una presunta campaña de desprestigio en su contra por no querer firmar exclusividad con el Ajusco y por haberse ido a Televisa.

Según señaló Trevi, la conductora habría iniciado una serie de escándalos contra ella, acusándola de supuestamente tener nexos con el crimen organizado, corrupción de menores y abuso sexual. En estas acusaciones también se vio implicado el productor Sergio Andrade.

Antes de que Trevi interpusiera la demanda, con el testimonio de más personas, la titular de Ventaneando inició su propia investigación para continuar con las acusaciones contra la cantante. Gloria terminó arrestada y fue a la cárcel, sin embargo, fue liberada tras ser exonerada de los cargos en 2004.

Desde entonces, la cantante asegura que no descansará hasta limpiar su nombre y aseguró que no es venganza, sino "defensa". La millonaria demanda en Estados Unidos continúa.

¿Hubo romance entre Chapoy y Sergio Andrade?

Por otro lado, fue la periodista Claudia De Icaza quien en su libro Amarga Seducción contó que el mismo Sergio Andrade, quien fue liberado hace años de prisión, confirmó su presunta relación con la jefa de espectáculos de TV Azteca, Pati Chapoy, en los 80's.

Según el relato de De Icaza, Andrade le escribió que le molestaba "la hipocresía, y aunque ya callé por muchos años, pues no es de caballeros publicar sus relaciones, esta tipa ha sido tan mentirosa, tan criminal y tan baja en sus ataques a nosotros (Gloria Trevi y él) que merece un poco de ubicación a sus intentos por aparecer como 'mujer fiel, leal y madre de familia ejemplar'".

Incluso, Andrade contó que ella lo buscaba y presuntamente hasta se iban a la casa de él en Cuernavaca, Morelos. Contó hasta lo que ella supuestamente le decía por serle "infiel" a su marido, Álvaro:

Todos los que me rodeaban en aquella época (1983-1984) se daban cuenta de lo apasionada que andaba por mí, cómo me buscaba, me seguía, me llamaba, me festejaba e iba conmigo a muchas partes. Nos veíamos en cualquier punto de la ciudad y se iba a mi casa que está en Burgos, Cuernavaca, y regresábamos ya tarde".

"Salíamos a comer a un restaurante discreto o ella iba a mi oficina, y hasta se permitía bromas tontas, como, al pasar por Tres Marías, decir: 'Ay, no vaya estar el carro del Álvaro ahí. Déjame ver', y se reía. Iba toda acelerada, sin soltarme de la mano o el cuello mientras manejaba", contaba el testimonio de Andrade en el libro.

Esto nunca ha sido confirmado por la periodista, por lo que esto hasta la fecha permanece en calidad de especulaciones.

