Ninel Conde rompe el silencio y habla de la fuga de Larry Ramos: "Estoy rota por dentro"

Ciudad de México.- Hace unos días, Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se encontraba en arresto domiciliario por supuestos fraudes, sin embargo, se quitó el grillete electrónico para ser monitoreado y se dio a la fuga, por lo cual es buscado por la justicia estadounidense.

Tras este hecho, son pocas las palabras que la cantante y actriz ha ofrecido al respecto, pero este jueves, la famosa rompió el silencio y a través de su cuenta de Instagram compartió una publicación donde abre su corazón y habla de los difíciles momentos por los que pasa.

El 'Bombón asesino' inicia recordado lo mucho anhelaba convertirse en artista cuando aún era tan solo una niña, no obstante, asegura que la fama le ha jugado en contra, debido a que es constantemente señalada cuando comete errores como lo haría cualquier otra persona.

La mexicana continúa señalando que tiene su fe puesta en Dios, ya que él es el único que no la juzga por sus tropiezos, incluso cuando es "por amor" o por un "fin bueno en tu vida". Además, Ninel confesó estar "rota" por dentro y por fuera en estos momentos.

"Dios me permite volver a los escenarios en estos momentos, que si bien estoy rota por dentro y por fuera… me permite sanar y sacar todo en estos shows que serán inolvidables. No quiero imaginar lo que serán estos shows ¡Si lloro me pasan un tequila!", concluye.