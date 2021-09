¿Regresa a México? Danna Paola impacta con emotivo mensaje: "Necesitaba olvidarme de todo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa estrella mexicana Danna Paola es una de las actrices más talentosas en la historia de México, pues a su corta edad ha triunfado no solo en el país, sino en el extranjero.

Recientemente, la famosa actriz de Élite empleó su perfil de Instagram para compartir un necesario e inolvidable viaje a Disney, mismo que describió con un fuerte y reflexivo mensaje.

El texto en el post de la famosa causó controversia al imaginar que, probablemente Danna no está viviendo una muy buena racha emocional.

"My happy place every time. Después de meses tan duros, llegó un momento en que necesitaba olvidarme de todo, huir, salir de rutina, buscar inspiración en cosas, personas, lugares, olores, y buscar memorias emocionales que me regresaran a mi centro".

Puede leerse un poco superficial, pero realmente después de tanta este lugar siempre es necesario en mi lista, me regresa un poco de la ilusión y la inocencia que tenía ante la vida y las personas. Y compartirlo con quien te motiva a seguir abriendo tus alas, y seguir creyendo en los sueños, es mágico", escribió.

Sin embargo, al parecer Danna Paola solo hizo referencia a la difícil situación por la que atraviesa el mundo entero en medio de la pandemia por el Covid-19 y, personalmente no hay algo de qué preocuparse.

Además, se puede observar que Danna lleva puesto un collar con una letra 'A', la cual podría ser por Alex Hoyer, el supuesto novio de la actriz y cantante, con quien estaría pasando los mejores días.

