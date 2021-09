Surge romance en Televisa y TV Azteca: Cynthia Klitbo confirma noviazgo con famoso actor

Ciudad de México.- A escasos meses de haber terminado su relación con Rey Grupero, la actriz Cynthia Klitbo anunció un nuevo romance con el actor Juan Vidal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Ante la incredulidad del público, fue precisamente este famoso artista quien confirmó en el programa De Primera Mano que, en efecto, se encuentra viviendo un tórrido romance al lado de la estrella mexicana.

Además, aseguró que la atracción surgió desde hace muchos años pero que ambos se encontraban en una etapa en la que no podían coincidir sentimentalmente.

"Nos hemos gustado durante mucho tiempo y hoy estamos viviendo momentos diferentes, yo estoy en divorcio de la madre de mi hija, llevo separado casi tres años y en Perú sucedió la magia y se da, estamos saliendo. Hay mucho amor, mucho cariño por la gran amistad que tenemos y es algo que quiero cuidar mucho. Hay una gran conexión y gran amistad, yo le dije que no quiero regalar y no quiero perder a Cynthia".

En cuanto a por qué no habían confirmado su noviazgo, Juan reveló que era un acuerdo entre ambos pues querían dejar que su relación fluyera, sin embargo, al ser los dos unas personas mediáticas, todo se salió de control.

No queríamos hablar, no queríamos hacer la relación mediática, pero es imposible. A Cynthia la amo, la respeto, la valoro de toda la vida. Ya llevamos como casi un mes, no nos podemos apresurar, queremos tomar las cosas paso a paso y la edad no es tanta la diferencia, la madurez ya está en ambos".