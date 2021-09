Tras cambiar a TV Azteca por Televisa, actriz toma dura decisión a sus 68 años e impacta: "Lloré"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Verónica Langer, una de las máximas actrices de cine, TV Azteca y Televisa, confesó que hace poco tuvo que tomar una fuerte decisión a sus 68 años que le sacó hasta las lágrimas.

La actriz nacida en Buenos Aires, Argentina, ha participado en innumerables películas y también en muchas telenovelas entre las que destacan La Candidata, Imperio de Mentiras, La Sombra del Otro, Infamia en San Ángel, mientras que en el Ajusco hizo proyectos como Rosario Tijeras y el exitoso melodrama Mirada de mujer.

Sin embargo, con más de 40 años de carrera artista, hasta hace poco Verónica se enfrentó a uno de los mayores retos del medio: Hacer un desnudo total frente a las cámaras. Así lo confesó durante una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando:

Muy difícil, ese día lloré… ¿qué te puedo yo decir? Uno lee el guión y dice sí, sí lo hago, pero ya cuando llega el día, es muy diferente y tienes que hacer las cosas y sí me costó, pero bueno, ahí me eché mis lagrimitas y dije 'bueno, va’'y básicamente porque, primero me pareció que era una parte de la historia importante ¿no?, o sea, se podría haber escondido, hecho más, no sé, de otra manera", contó la estrella argentina.

Langer protagoniza la película Clases de Historia, por la que ya recibió una nominación al Premio Ariel, e interpreta a una mujer con cáncer que decide dejar la monotonía y le da un giro a su vida.

Fue como es romper algo, que nos da miedo algo desconocido, algo que nunca has hecho, algo que te pone muy vulnerable, muy expuesto… uno no sabe tampoco a dónde te pueden llevar las cosas, no te queda más que confiar y decir bueno, creo en lo que estamos haciendo y bueno, me expongo".

