Tras dejar programa de TV Azteca, famosa actriz desata burlas en redes: "Qué horror, pobrecita"

Ciudad de México.- Una vez más la polémica vedette Lyn May revolucionó las redes sociales tras mostrar su más reciente cambio de imagen.

El programa Suelta la sopa compartió un par de fotos de la actriz en su perfil de Instagram donde cuestiona a sus seguidores acerca de qué opinaban de la nueva apariencia de Lyn May.

Dicho comentario genero cientos y cientos de duras críticas para la famosa, pues en ellos se 'burlan' de que con su apariencia siempre haga el "ridículo".

Pobrecita pero ella tiene la culpa de los comentarios de la gente ofensiva ya pasó su tiempo ya debe conservarse".

¡Ay no! ¡Qué horror! Pobrecita".

¡Madre santa! No espante, falta mucho para halloween", se lee en los mensajes.

No es la primera vez que Lyn May cause revuelo, sobre todo recientemente durante sus frecuentes presentaciones en el concurso Quiero cantar del programa matutino de TV Azteca, Venga la alegría.

Fuente: Instagram @sueltalasopatv