Desde estrenos y nuevas temporadas, estas fueron las mejores series del 2021

Ciudad de México.- En un año en el cual seguimos restringiendo nuestras salidas debido a la pandemia de Covid-19, las series se reafirmaron como una buena opción de entretenimiento en casa.

Y es que hay para todos los gustos, acción, comedias, dramas y suspenso, que son los géneros favoritos de muchos; no por nada estos programas fueron nominados recientemente a lo mejor de la pantalla chica en los Golden Globes.

Plataformas como Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Netflix nos presentaron memorables tramas, ya sea estrenando series, o bien, dando continuidad a otras historias con nuevas temporadas. Si deseas saber cuáles fueron los mejores shows de este 2021, te invitamos a leer esta lista y ver si tu favorito está presente o cuál será tu próxima obsesión el año que viene.

1.- Only Murders on the Building (Star+)

1 temporada – 10 episodios – Comedia, Crimen

Tres desconocidos comparten una gran obsesión por el crimen, pero sus vidas cambiarán radicalmente cuando se vean envueltos en uno de verdad: un escalofriante asesinato en un apartamento del Upper West Side.

Las tres personas pondrán a disposición sus conocimientos sobre delitos para resolver el misterio; para ello, comenzarán a grabar un podcast para documentar el caso, donde desentrañan los complejos secretos del edificio, desde años atrás.

2.- Succession (HBO Max)

3 temporadas – 29 episodios – Drama

La trama gira en torno de la familia Roy, que es multimillonaria, rica y poderosa. Tienen todo lo que desean, salvo una vida familiar. Su único objetivo es hacer que el imperio crezca, para lo cual las lealtades se pondrán en duda, las traiciones estarán a la orden del día y el ambiente se tensará aún más ante la presión de negociar y conseguir contactos influyentes para expandir su negocio.

3.- Mare of Easttown (HBO Max)

1 temporada – 7 episodios – Drama, crimen

Se centra en la detective Mare Sheehan, de un pequeño pueblo de Pensilvania, donde comienza a investigar un crimen justo cuando su vida personal y su entorno comienzan poco a poco a desmoronarse.

4.- For All Mankind (Apple TV)

2 temporadas – 20 episodios – Drama, ciencia ficción

¿Qué hubiera pasado si la carrera del espacio mundial no hubiera acabado después de que la Unión Soviética completara la primera llegada a la Luna? El hecho de que el primero en hacerlo no fuera estadounidense sacudió al país, devastando las esperanzas de ir a la cabeza de la carrera y creó un nuevo objetivo: llegar a toda la galaxia.

5.- Wandavision (Disney+)

1 temporada – 9 episodios – Comedia, fantasía, acción

La serie sigue la historia de la Bruja Escarlata, a quien vimos como una supervillana de la Hermandad de Mutantes. Esta superheroína, quien se convirtió en parte de Los Vengadores, tiene poderes para cambiar la realidad de varias formas, además de ser una gran hechicera.

En concreto, la vemos junto a Visión, que se encuentran dentro de una constante sitcom, desde la edad de oro de la televisión, hasta la actualidad, pasando por todos los elementos de una comedia de una serie mientras conocemos qué le ha pasado a Wanda Maximoff y a Visión tras lo sucedido en Avengers: Endgame.

6.- Ted Lasso (Apple TV)

2 temporadas – 22 episodios – Comedia, deporte

Basada en el personaje del mismo nombre, que es una de las figuras más virales que habrá en cualquier anuncio de NBC Sports. Lasso es un entrenador de futbol americano que prepara a sus atletas en la Universidad de Kansas. No obstante, su vida cambia de un día para otro cuando es contratado para hacerse cargo de un equipo de futbol soccer inglés, sin tener experiencia alguna en este deporte.

7.- El juego del calamar (Netflix)

1 temporada – 9 episodios – Drama, ciencia ficción, suspenso

Sigue la historia de cientos de personas que aceptan una extraña invitación para jugar un juego para niños, pero una vez dentro, descubren que cada juego tiene un precio: su vida.

Ki-Hoon es despedido de su trabajo, subida es un tanto miserable, pero cuando se entera de que existe este juego de supervivencia con un premio de 45.6 mil millones de wones para el ganador, decide inscribirse. Junto a él participa Sang-Woo, quien enfrenta una crisis por malversación de fondos de la empresa.

8.- Maid (Netflix)

1 temporada – 10 episodios – Drama

Basada en la novela homónima bestseller, explora la dura realidad de las personas que eestán al servicio de la clase media alta de Estados Unidos. La protagonista es una madre soltera, aspirante de escritora, que se convierte en ama de llaves, para subsistir junto a su hija y luchar contra la pobreza, la burocracia y el no tener un techo para vivir.

9.- The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

1 temporada – 10 episodios - Drama, histórico

Esta es la historia de Cora, una joven esclava que está en una plantación en Georgia, quien hasta de vivir en esas condiciones, decide escapar de su destino para lograr su libertad. En su camino hacia ella, encuentra una red subterránea, la cual fue creada por ingenieros y maquinistas con el objetivo de ayudar a que los esclavos puedan ser libres. Cora se unirá a este movimiento secreto, en el cual intentará ayudar a los suyos a escapar.

10.- Lupin (Netflix)

2 temporadas - 10 episodios – Drama, crimen

La historia se inspira en el personaje literario Arsene Lupin, ladrón de guante blanco y uno de los personajes más célebres de la cultura francesa. Assane Diop es una persona que ha crecido con las historias de este personaje; cuando descubre que la muerte de su padre va más allá de lo que creía, se involucra en una red de criminales que hará que se dedique a robar.

Diop creció junto a su padre en una gran mansión, donde este trabajaba como chófer de una familia adinerada. No obstante, el destino de su padre se vio oscurecido cuando es acusado injustamente del robo de un preciado collar, mismo que su hijo intenta robar años después.

