Galilea Montijo se va, despidos en 'Hoy', pleitos y más escándalos de Televisa durante el 2021

Ciudad de México.- El 2021 estuvo lleno de controversias en Televisa y es que los artistas más reconocidos de la empresa como Galilea Montijo estuvieron en el ojo público durante meses debido a los escándalos en los que se metieron.

Sin duda alguna la conductora tapatía Galilea Montijo se lleva el primer lugar en el ranking de polémicas durante el pasado año ya que de principio a fin, nunca dejó de dar de qué hablar. Uno de los chismes más fuertes a los que se enfrentó es a su supuesta renuncia al programa Hoy.

El periodista Álex Kaffie fue uno de los tantos comunicadores que informó que la también actriz había hablado con los ejecutivos de San Ángel para comunicarles que necesitaba dejar el matutino tras 14 años ahí debido a sus problemas de salud.

Finalmente la propia Gali salió a desmentir el rumor y negó su salida de la emisión liderada por la productora Andrea Rodríguez Doria.

A mediados de año surgió uno de los escándalos más sonados pues se filtró que la conductora Ximena Córdoba y el actor Raúl Coronado estaban saliendo en plan romántico luego de conocerse en Las Estrellas Bailan en Hoy y aunque él seguía casado con la madre de su único hijo, la actriz Pahola Escalera.

Aunque la pareja de bailarines descartó esta versión, la propia esposa del galán mexicano confesó que sí hubo infidelidad.

No me gustó que en el programa pusieran una foto mía para que él dijera que estábamos bien y felices, cuando la realidad ya era otra; él ya tenía ondas con Ximena, armó un show diciendo que tenía una familia y fue humillante”, declaró la veracruzana para TVNotas.

La reconocida actriz Elvira Monsell, quien tiene al menos 46 años de trayectoria artística, denunció públicamente que tenía tiempo sin proyecto en la pantalla chica porque los productores no la querían contratar porque tenía muy pocos seguidores en redes sociales.

La gente que me pregunta porque no he vuelto a trabajar, pasa algo bien triste en mi medio, te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas, lo importante es cuántos seguidores tienes y esto de las redes no se me da... espero algún día haya un productor que se interese en mi carrera”, confesó a través de Instagram.