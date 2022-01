Mhoni Vidente predice muerte de famosos, divorcios y más escándalos de artistas para 2022

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa pitonisa Mhoni Vidente nuevamente causó revuelo debido a que hace un par de días compartió las predicciones que hizo a los famosos de Televisa, TV Azteca y todo el medio artístico, para ahora que inicia este Año Nuevo 2022.

Christian Nodal:

La conocida astróloga aseguró que la carta de la muerte estará rondando a Christian Nodal y le advirtió que se le avecinan fuertes problemas legales y también con su futura esposa Belinda. Además dijo que podría sufrir un atentado o quizá alguien de su familia, por ello le recomendó que se protegiera para quitarse la mala energía que lo está arrastrando.

Grupo Firme:

Mhoni explicó que ve que la carta del ahorcado está muy cerca de Grupo Firme y aseguró que les espera un año muy difícil. Según dijo, "la brujería, el odio y la traición" están sobre ellos. Asimismo, dijo que el vocalista Eduin Caz podría sufrir una separación de su esposa Daisy Anahy luego de que saliera a la luz su infidelidad.

Anahí:

Según declaraciones de la cubana, Anahí podría retomar su carrera artística muy pronto, no obstante, no todo será miel sobre hojuelas y le advirtió a la exRBD que podría tener problemas familiares o con su esposo, el político Manuel Velasco, de quien podría llegar hasta a divorciarse.

Hay un marido que no la deja ser, que la tiene encerrada y eso va traer discusiones por parte de Anahí", comentó.

Danna Paola:

Para Danna Paola, Vidente pronostica un año lleno de éxitos y que seguirá saliendo adelante. También detalló que la exactriz de Televisa tiene muy cerca la carta del mago y esto quiere decir que en 2022 por fin encontrará la “estabilidad amorosa” que había estado buscando por tanto tiempo.

Será un artista, un cantante, una estrella y va poder ganar cualquier demanda que tiene con su exmánager, Danna Paola va romper todos los esquemas y va ser la líder de canciones", aseveró.

Luis Miguel:

Mhoni aseguró que Luis Miguel se reinventará en el año entrante y dijo que dejaría su vida de excesos entre alcohol y drogas. Que estrenará pareja joven, de 22 años, y que tendrán un hijo juntos. Asimismo, comentó que este mismo 2022 por fin se sabrá qué pasó con su madre, Marcela Basteri, y que volverá a ver a sus hijos que tuvo con Aracely Arámbula.

Además advirtió que se avecina la boda de Michelle Salas, quien podría salir embarazada, y adelantó que 'El Sol de México' podría iniciar una nueva gira y colaborar con más artistas.

Dinastía Fernández:

Luego de la muerte de Vicente Fernández, Mhoni considera que la carta de la muerte continúa asechando a la familia del cantante y dijo que todos se deben de empezar a cuidar, pero en especial doña Cuquita Abarca y su hijo mayor, Vicente Fernández Jr.

Va haber muchos embarazos y nacimientos por parte de la familia, pero la tragedia va seguir golpeteando en todos los sentidos, habrá cuestiones legales detrás de todos, tienen que rezar mucho por la familia Fernández para quitarse la carta de la muerte, para que estén mejor y en paz", declaró.

Fuente: YouTube Canal Oficial de Mhoni Vidente