Tras 24 años en TV Azteca y 'fracaso' en Televisa, conductora llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Ciudad de México.- Tras 24 años en las filas de TV Azteca y terminar su contrato de exclusividad, una guapa actriz y conductora aparece en el programa Hoy luego de unirse a una telenovela de Televisa, dando un duro golpe a Venga la Alegría.

Se trata de Anette Michel, quien este año se unió a las filas de la televisora de San Ángel, luego de abandonar el Ajusco porque aseguró que no estaba de acuerdo con muchas cosas en la empresa debido al cambio de administración y ejecutivos.

Debo confesar que con la nueva administración, en la empresa cambiaron muchas cosas con las cuales yo no estaba de acuerdo, no me parecían justas y para Anette Michel, la palabra más importante después de equilibrio es justicia. Entonces dije: 'Aquí ya no es'".

Aunque no quiso aclarar qué fue lo que pasó y que provocó su salida de TV Azteca después de protagonizar telenovelas como Al norte del corazón, Marea brava y La otra mitad del Sol, dijo:

(Son) cosas que no voy a decir nunca porque sería faltarle al respeto a lo que siempre fue para mí, una empresa de una pieza, pero sí tengo que ser también sincera para que se sepa que lo que está pasando en este momento, y específicamente conmigo, no estaba bien; no actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir. No hicieron las cosas de frente y yo soy bien frontal. Entonces, eso yo no lo respeto y si yo nos lo respeto, no puedo trabajar con ellos".

La exconductora de MasterChef México actualmente da vida a 'Mirta', la villana en la telenovela Contigo Sí, del productor Nacho Sada y al aire por Las Estrellas, sin embargo, hay quienes aseguran que su llegada a Televisa en vez de impulsarla, la estancó.

Y esque sostienen que la actriz tiene un papel sin mucho interés en un melodrama que no estaría dando la audiencia que se esperaba. Algunos hasta señalan que resultó un fracaso.

Sin embargo, la conductora decidió dejar atrás las críticas y, junto a otras celebridades, compartió para el programa Hoy los rituales que practican en Año Nuevo para recibir el 2022 con la mejor energía.

Luego de que Emmanuel Palomares contara que él come 12 uvas con las 12 campanadas y que también de pequeño hacía el de la maleta, Anette Michel reveló que ella sí cree en hacer varios rituales para dar la bienvenida al nuevo año.

Yo sí soy mucho de rituales, qué bárbara. me encanta salir con las maletas, poner semillas en la casa, barrer las malas vibras. Sí soy de ese tipo de tradiciones, ya sabes el típico borreguito para la abundancia. Poner todas las cosas feas que pasaron en el año y quemar la hoja".

Dulce mencionó que ella empieza siempre el año "con el pie derecho", literalmente, pues es una tradición que le dejó el fallecido cantante Juan Gabriel. Por su parte, Raquel Bigorra también contó lo que le enseñó su madre para recibir el año.

Me decía: 'Ten toda la ropa limpia, ten todo recogido. Lo que ya no vayas a ocupar recógelo y regálalo'. Yo haz de cuenta que soy la Marie Kondo de fin de año. Y entonces los dos o tres días que tengo tranquilos saco todo, acomodo, reparto, comparto y limpio. No me agarra el 1 con nada sucio", mencionó.

Sin embargo, hay otros famosos que no creen en rituales y confían en su fe como Lupillo Rivera, quien prefiere pedirle a Dios y Edy Smol, quien asegura que él opta por todos los días dar gracias.

