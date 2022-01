Tras 47 años en Televisa y acabar en silla de ruedas, actriz llega a TV Azteca y se une a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien estuvo algunos meses colaborando en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, llega a Ventaneando para cerrar el 2021 y se sincera con Pati Chapoy sobre cómo fue quedar en silla de ruedas.

Se trata de la famosa villana de novelas, quien también es cantante, Rocío Banquells. La media hermana de Sylvia Pasquel fue la invitada de honor en la cena de fin de año de Ventaneando junto a Mary Paz Banquells y Manoella Torres.

La actriz, quien empezó su carrera en la actuación en Televisa y participó en telenovelas como Los que ayudan a Dios, Los ricos también lloran, Bianca Vidal, La fiera, Cuidado con el ángel, Cuando me enamoro y Corazón indomable, se unió a TV Azteca.

Esta no es la primera vez, pues en 1996 Rocío se cambió a las filas del Ajusco y fue la antagónica principal de la telenovela Te dejaré de amar, lo que le costó ser vetada durante 8 años de la televisora de San Ángel, de 1996 a 2004.

Banquells atravesó por momentos bastantes complicados en su vida, entre ellos, uno que le cambió la vida: quedó en silla de ruedas por diversos problemas de salud y tuvo que ser sometida a varias cirugías.

Esto fue precisamente lo que la artista recordó en Ventaneando, revelando que esto sucedió porque durante los años 80 fue tratada con cortisona por una pulmonía. Su organismo no lo toleró y este le afectó seriamente los huesos.

"Provocó que se me deshicieran los huesos de la cadera. No es que perdiera el caminar, pero era tal el dolor que yo misma me tuve que sentar en una silla de ruedas", mencionó dejando a todos atónitos.

Con la voz entrecortada, la querida intérprete añadió que durante dos años pudo trasladarse con ayuda de la silla, por lo que esta le mostró una nueva manera de ver la vida: "Amé a la silla de ruedas, porque me enseñó muchas cosas, tuve una perspectiva de vida tan distinta".

Además, Banquells aseguró que tras esta experiencia apoya e impulsa aún más los derechos de las personas con capacidades diferentes, pues nunca olvidará que en algún momento de su vida fue una de ellas.

Como se recordará, en el 2020 se rumoró que Banquells había sido vetada del programa Hoy por haber estado en La Academia, sin embargo, esto resultó falso pues hasta un homenaje le hicieron hace varios meses.

Su último proyecto fue ser juez en el reality de canto ¡Quiero Cantar! en Venga la Alegría. Afortunadamente, con la pandemia y tantas oportunidades de trabajo fuera de las dos principales televisoras, cada vez más artistas pueden ir y venir de Televisa y TV Azteca sin temor al veto.

