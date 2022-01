Acaba desempleada: Tras 18 años en Televisa, Angelique Boyer pierde protagónico por grave motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras anunciar que se tomaría una pausa temporal de su carrera en la actuación al terminar Vencer el pasado, reportan que la actriz Angelique Boyer habría rechazado un codiciado protagónico en Televisa por roces con la producción.

Así lo anunció Martha Figueroa en el programa Con Permiso, pues sostuvo que Angelique estaba contemplada para ser la protagonista de la nueva versión de Amarte es mi pecado que alista la productora Giselle González, sin embargo, la actriz lo rechazó.

Giselle González ya está preparando su nueva telenovela y parece que es una nueva versión de 'Amarte es mi pecado'. Creo que Angelique Boyer era la protagonista ideal y resulta que a la mera hora dijo que no", dijo.

¿La razón? Martha contó que presuntamente Angelique no quedó muy contenta de la última vez que trabajó con la producción de Giselle en Imperio de Mentiras por la "falta de apoyo".

Que porque la otra vez que trabajó con la producción de Giselle no quedó muy contenta, esto fue en 'Imperio de Mentiras', porque no le daban como mucho apoyo a las sugerencias que ella decía".

Y agregó: "Le decían: 'Tienes que decir lo que pone el escritor' y ella decía: 'pero, qué tal que en vez de esto hago esto' y le decían: 'No, lo del personaje ahí dice'. y así estuvieron... que a ella le gusta opinar mucho y dijo: 'mejor me voy a una donde yo pueda decir qué quiero hacer con e personaje' pero... pues no, en las novelas se tiene que respetar lo que escribió el señor que hizo la novela".

Pepillo Origel comentó que también se decía que la actriz francesa estaba embarazada por lo que no descartó que esto sea mentira, ya que mencionó que la gente inventa muchas cosas para crear escándalo, recordando que a él hasta lo mandaron al hospital hace poco.

Como se recordará, Angelique debutó en la televisora de San Ángel en el 2004 y ha estado en telenovelas como Rebelde, Teresa, Lo que la vida me robó, Tres Veces Ana y Amar a Muerte.

La novia de Sebastián Rulli, quien firmó contrato de exclusividad de nueva cuenta con Televisa en 2021 y sería de las pocas actrices que aún lo tienen, comentó que se retirará brevemente de los foros de grabación este 2022 para darse un descanso.

Fuente: Canal de YouTube de Con Permiso e Instagram @angeliqueboyer