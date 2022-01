Adiós 'DPM': Tras pleito con Chapoy, Gustavo Adolfo Infante deja Imagen TV y se va ¿a Televisa?

Ciudad de México.- El polémico periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, quien mantiene un fuerte pleito con Pati Chapoy, dio un duro golpe a Imagen TV pues confesó que dejaría la empresa por un fuerte motivo. ¿Regresó a Televisa?

El controversial conductor mantiene una gran rivalidad con su colega del vespertino Ventaneando pues asegura que "no es un buen ser humano" ya que la conoce muy bien debido a que trabajaron juntos antes de que ella se cambiara a TV Azteca.

Gustavo dio una tremenda sorpresa hace unos meses pues regresó a la televisora de San Ángel para participar en el programa Más Noche de Israel Jaitovich. Además también estuvo en las grabaciones de la primera temporada de la serie de comedia Perdiendo el juicio.

Sin embargo, esta no es la razón por la que el conductor de De primera mano tuvo que dejar los foros de Imagen TV de forma repentina. Resulta que lamentablemente dio positivo a Covid-19 luego de viajar con 23 personas a Cancún y 19 de ellas también están contagiadas.

Infante habló con sus compañeras del matutino Sale el Sol a través de una videollamada para platicar sobre los síntomas que ha tenido y aseguró que continuará trabajando desde casa.

Verónica, mi esposa salió positiva, mis hijos salieron negativos, mi mamá y mi hermana salieron positivos y son personas de la tercera edad y el peor he sido yo, el que más temperatura ha tenido, más mormado he sido yo, he tenido más tos, el primer día me sentía madread...".