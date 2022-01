Adiós 'Hoy': Tras fracaso en Televisa, 'corren' a Arath de la Torre por "viejo" y lo anuncia en vivo

Ciudad de México.- Tras presentar el nuevo foro del programa Hoy este lunes 10 de enero, el conductor Arath de la Torre confiesa en vivo que lo corrieron y reacciona a los ataques que ha recibido en redes sociales tras varios fracasos en Televisa.

Y esque la familia del programa Hoy se reinventa para este 2022 y por eso renovaron su 'casa', estrenando sesión de fotos del elenco principal conformado por Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Paul Stanley y Arath de la Torre.

Tras presentar su foro de 360 grados, en el cual fueron los padrinos de honor Maribel Guardia y Albertano, usuarios reaccionaron a los tan anunciados cambios. Aunque coincidieron en que la escenografía quedó muy bien, piden que refresquen a los conductores.

Los televidentes han sido claros en redes sociales al exigir que saquen a dos de los conductores del elenco principal, ya que no les gusta su actitud: Escalona y Arath.

Este último es el que se ha llevado las peores críticas, ya que ha traído arrastrando varias polémicas como el del comercial de los Voladores de Papantla y el fracaso en rating del remake del Dr. Cándido Pérez.

Tras anunciar en otra cápsula que el "sillón de Hoy" estará viajando por todo México para que los seguidores del matutino puedan tomarse una foto en el icónico mueble en su ciudad, fue que Arath rompió el silencio al aire.

Ya de vuelta en el foro, con la ausencia de Raúl Araiza y Paul Stanley por Covid-19, las conductoras se burlaron de Arath por la polémica fotografía en la que aparece sentado en un sillón, alejado de todos los demás.

"Me trolearon. Fíjate, estábamos haciendo las fotos y decía nadie se ponga en la orilla porque los van a borrar. Corte A, yo solito en la foto", dijo Arath.

"Pero te queremos", le decía Galilea, mientras que el también actor de telenovelas explotó y mencionó que hasta lo 'corrieron' en los comentarios por esta razón:

La gente ponía: ' A Arath lo van a correr , lo van a borrar, lo dejaron solito, nadie lo quiere'... la verdad es que nadie me quiere pero ellas un poquito".

"¿Te digo una cosa? Estabas en la orilla pero estabas bien guapo en esa foto, a lo mejor por eso la escogieron", trató de explicar Martha Figueroa.

Sin embargo, las conductoras echaron más leña al fuego pues usuarios también opinaron que Arath ya se ve "muy viejo" para el matutino, sobre todo por su 'look' actual con el cabello gris.

"Eres como el papá de la familia", añadió 'La Gali', mientras que Legarreta igual dijo: "En nuestra cabeza no pasó eso de que: 'ay, qué lejos está'".

Arath prefirió ignorar de nuevo las críticas y agradeció a la productora Andrea Rodríguez, ya que cree que las fotos de los nuevos promos resultaron maravillosas, además de asegurar que son dedicadas al público que los sintoniza todos los días.

Sin embargo, usuarios de nueva cuenta volvieron a arremeter contra Arath, quien lleva más de 30 años en las filas de Televisa y ha participado en inolvidables melodramas como Soñadoras, Amigas y Rivales y Mi marido tiene familia, exigiendo su salida.

Todo bien, pero sin Andrea Escalona y Arath estaría mejor, él es mejor actor", "¿No han sacado a Galilea? Que cambien pero de conductores jajaja", "¿Arath de la Torre? Tania sí fue un acierto", "No pues de huev... las mismas caras, necesitaban renovar personal no foro", "Arath con esos pelos parece viejito", "Todo está perfecto pero Arath sale sobrando", "Realmente Arath no aporta nada al programa, creo que es necesario refrescarlo poniendo a conductores más jóvenes".