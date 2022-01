Adiós Televisa: Tras veto de Chapoy, exconductora de 'Ventaneando' reemplaza a integrante de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor del programa Hoy abandonó el matutino por una fuerte razón y su lugar en el sillón de la sala principal fue ocupado por una expresentadora de Ventaneando, dando un duro golpe a Pati Chapoy.

Se trata de Raúl Araiza, quien se ausentó del programa de Televisa este lunes 10 de enero luego de que anunciaban con bombo y platillo que regresaba al foro para presentar los cambios y sorpresas que habían alistado para la escenografía.

Sin embargo, lamentablemente ni él ni Paul Stanley se presentaron en el nuevo foro de 360 grados ya que ambos dieron positivo a Covid-19, dejando incompleto el elenco conformado por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arath de la Torre, Tania Rincón y Andrea Escalona.

El también actor de telenovelas, quien estuvo en La Desalmada, se enlazó mediante una llamada en vivo con los conductores y compartió cómo vivía la enfermedad.

"Yo tuve escalofríos, ya ven que se les da congelarnos y matarnos de frío en el Foro 16 y dije 'bueno, hace frío', y de ahí me eché relajo todos los otros días, estuve con ustedes amigos, pero el sábado lo que tenía que hacer responsablemente era hacerme una prueba, y entonces me salieron las pruebas rápidas un poco pintadas, así como que estaba medio embarazado, o sea, no completo, y ahí dije 'háganme otra, métanlo bien', y entonces ahí ya se pintó bien y ya me hice una PCR de laboratorio para poder estar correcto en el diagnóstico y me salió positivo", dijo.

Tras reiterar que él estaba vacunado y que por esa razón no tiene síntomas, pidió al público aplicarse sus dosis correspondientes para prevenir el riesgo de fallecer: "Es muy importante, para todos, es totalmente el otro lado de la moneda estar vacunado y que te dé, a no estar vacunado, te puede costar la vida".

Al faltar Raúl 'El Negro' Araiza, quien ocupó su lugar en el foro de Hoy fue nada más y nada menos que Martha Figueroa, quien estuvo en los inicios del programa Ventaneando.

Martha desarrolló gran parte de su carrera en TV Azteca, hasta que en 1998 Pati Chapoy la corrió e hizo que la vetaran de todas las televisoras, según ella ha mencionado.

De acuerdo con lo que comunicó Araiza, de dar negativo, volverá el próximo lunes 17 de enero al matutino, sin embargo, por lo pronto Martha completa el cuadro de conductores.

