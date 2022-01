Cae nueva tragedia en la familia de Octavio Ocaña; su hermana da dolorosa noticia

Ciudad de México.- La tragedia vuelve a acechar a la familia de Octavio Ocaña, actor de Vecinos; recientemente, la hermana del histriónico dio una dolorosa noticia a través de sus redes sociales.

Con poco más de 2 meses de la pérdida de su hermano, el intérprete de 'Benito Rivers', Ana Leticia Ocaña, hermana mayor del actor, dio una triste noticia a través de sus redes sociales y es que una vez más se vistió de luto luego de que, destrozada, informara sobre la muerte de 'Rocky' la mascota de su esposo, por lo que decidió despedirlo con un conmovedor mensaje.

Querido 'Rocky' me has dejado el corazón muy triste y el hogar vacío con tu partida, fuiste un fiel compañero de (mi esposo) Samuel por 13 años y sólo supiste dar amor y gratos momentos." Comenzó el mensaje de la gemela de Bertha Ocaña.

Me ganaste demasiado rápido. Con lágrimas en los ojos y con lo sensible que soy te voy a extrñar mi gordito, la casa no será la misma sin ti. Descansa en paz, te amo y te amaré siempre 'Rocky'. Finalizó el mensaje de Ana Letica.