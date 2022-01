Enferma y en crisis: Tras vender hamburguesas para sobrevivir, actriz de Televisa se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa en el 2016 tras 28 años en la televisora y abrir un restaurante de hamburguesas ante la falta de trabajo, querida actriz confiesa que padece una dura enfermedad mental.

Se trata de la actriz Violeta Isfel, quien tras confesar que en los últimos meses ha estado luchando contra los fuertes efectos de las hormonas que consume para quedar embarazada, rompe el silencio y confiesa a sus seguidores que padece depresión.

Como se recordará, durante la falta de ingresos y crisis económica por la pandemia, la antagonista de Atrévete a Soñar decidió montar su propio negocio de comida, en el que prepara hamburguesas y banderillas que se hicieron famosas.

Sin embargo, había estado desaparecida de redes sociales y hasta cerró su local Isfel Burgers en Tizayuca, Hidalgo, por lo que decidió hacer una transmisión en vivo en sus redes sociales para confesarse con el público.

Tras comentar que su restaurante en CDMX sigue abierto aunque no les ha ido del todo bien debido a esta nueva ola de Covid-19, la actriz comentó que no podrán abrir el de Tizayuca simplemente por la incertidumbre de la situación, ya que afirmó que lo que menos quieren es endeudarse.

A través de redes sociales, Violeta Isfel confesó entre lágrimas lo complicado que ha sido lidiar contra una enfermedad mental que le fue diagnosticada a finales de 2021: la depresión.

Aunqu aseguró que ahora que buscó ayuda con su terapeuta ya se siente mejor, admitió que fue muy difícil entender por qué le había pasado a ella, pues no lo creía posible.

(Se sentía) como sin ganas de comer, con ganas de dormir todo el tiempo, con ganas de llorar sin entender porqué, una irritabilidad en la piel terrible".

Y agregó: "Me empecé a preocupar muchísimo, entonces le hablé a mi terapeuta para preguntarle qué me estaba pasando, me revisaron y me diagnosticaron con depresión. Ahorita ya lo puedo como platicar, pero en el momento me sacó muchísimo de onda. Como que dije '¿cómo me va a pasar a mí?'. Y resulta que sí", reveló.

La actriz compartió que empezó a sentirse así a raíz de la pandemia: "Yo no pensé que fuera algo que me pudiera pasar pero sí, efectivamente sí. De hecho, me estaba explicando también (su terapeuta) que es un poco el ramalazo de esta circunstancia ruda que vivimos todos como sociedad llamada pandemia y que continúa en donde nos quitaron todo y de pronto tuvimos que buscar la manera de sacarnos adelante y nos echamos un montón de ganas, pero como que no nos dimos la pausa para saber cómo nos sentíamos emocionalmente y es justamente lo que me pasó, o al menos eso es lo que me explicaba".

Sobre cómo sobrelleva esta enfermedad mental, la actriz mencionó:

Esta depresión me sacó de centro terriblemente y no me sentía segura para poder contarles nada. Por eso es que no me atreví a hacerlo antes. Ahorita ya me dieron un tratamiento, la terapeuta me dio varios ejercicios como obligarme a levantarme, tender mi cama, obligarme a bañar y hacer como varias cosas para empezar a retomar y reencontrarme".

Además, agregó que tanto su esposo como su hijo la han apoyado en su recuperación: "En este momento ya me siento mucho mejor, me siento más tranquila, además de que siempre he contado con el apoyo de mi esposo, de mi hijo… Ya estoy saliendo como del hoyo".

Por último, la famosa exintegrante de Me Caigo de Risa dijo que solo porque alguien es famoso no está exento de pasarla mal, dando un fuerte mensaje:

Muchas veces como artistas nos ven como que a nosotros no nos pasa nada, que siempre somos fuertes, que todo está bien. No es que no me hayan visto vulnerable en otros momentos en mi vida, pero este ha sido de las pruebas más complicadas, pero voy a salir. Y también quiero levantar la voz por todas aquellas personas que no saben que lo tenían y que lo puedan mejorar".

