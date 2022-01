"Es gay": Tras dejar TV Azteca, Cynthia se harta de Carlos Rivera y exhiben "farsa" en su romance

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Destapan que la conductora de Venga la Alegría Cynthia Rodríguez estaría desesperada y cansada de "sostener el montaje" con Carlos Rivera luego de que se hiciera pública su relación hace algunos años.

Y esque desde que se supo su noviazgo, en redes sociales y en algunos medios siempre se ha especulado sobre el romance, el cual aseguran sería falso y solo para guardar apariencias, ya que sostienen que el cantante presuntamente ocultaría que es gay.

Así lo difundió el canal de YouTube Chacaleo, el cual sostuvo que la conductora presuntamente ya estaría cansada de las dudas sobre su relación sentimental y de seguir "alimentando la leyenda" de que están juntos.

Desde que anunciaron su romance hace 6 años, una buena parte de sus seguidores dudaron que entre Carlos Rivera y Cynthia hubiera un verdadero amorío pues al menos en Tlaxcala es públicamente conocido que al intérprete no le hacen mucha gracia las mujeres", reportó el medio.

El portal sostuvo que pese a que aún no se le ha encontrado alguna evidencia de que sea homosexual, llama la atención que aún no se han comprometido y le huyen a aparecer juntos públicamente o hasta a publicar fotos en redes sociales, lo que da fuerza a la versión de que tendrían "un noviazgo artificial y montado".

A diario le preguntan a Cynthia si no se ha cansado de ser la tapadera de Rivera, pero ella insiste en ignorar las provocaciones pues afirma hasta la fecha estar enamorada del cantante, pero la paciencia parece habérsele terminado, ya que contrario a su costumbre, le ha respondido a sus detractores en redes, quienes la cuestionan que siga fingiendo su amor y se preste al juego impuesto por Carlos para tapar las apariencias", reportó el canal.

El canal además divulgó que pese a que no importaría su verdadera orientación sexual ya que no tiene nada de malo, presuntamente sería la disquera de Rivera la que buscaría seguir conservando la imagen del cantante como la de todo un galán, ya que eso le gana más seguidoras.

Luego de que en diciembre circulara la versión de que la conductora de TV Azteca estaba embarazada, quien dejó el matutino durante varios días para irse de vacaciones con Rivera, el canal sostiene que estaría desesperada por aclarar los rumores.

A la que le pesa seguir con el jueguito es a Cynthia pues a sus 38 años cumplidos, ya le interesa formar una familia, lo que implica formalizar la relación con su pareja actual".

"Mientras Cynthia hace hasta lo imposible para que le sigan creyendo su romance, quien no sufre ni se acongoja es Carlos Rivera pues continúa creciendo como la espuma en su carrera musical; más allá de su vida amorosa, su calidad como cantante es indiscutible y el público se lo reconoce", sostuvieron.

Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados y la pareja ha declarado en varias ocasiones que no publican fotos juntos para mantener su relación alejada de las críticas, además de reiterar que son muy felices juntos, pese a que aún no haya boda de por medio.

Usuarios así reaccionaron a la información en el canal de YouTube:

¿Por qué Carlos Rivera no quiere salir del clóset? Ya no estamos en los 80s, 90s o 2000s", "Me atrevo a decir que todos sabemos que esa relación es una farsa", "La Rebeca de Alba de estos tiempos", "Le han de pagar super bien a Cynthia porque está desesperada", "Tanto circo para ocultar que es gay", "Pues si a ellos les funciona el acuerdo, entonces todo bien", escribieron.

Fuente: Canal de YouTube de Chacaleo e Instagram @cynxriv