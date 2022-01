Luto en el teatro: Lamentan muerte del empresario 'Pollo' Jiménez y su hijo en accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la madrugada del domingo murió el empresario teatral Pablo 'Pollo' Jiménez y su hijo Pablo Jiménez, miembro de la banda de metal Cerberus, mientras eran transportados sobre la avenida Reforma en un Mercedes-Benz cuyo conductor chocó y provocó el incendio del vehículo.

Ni Pablo ni su hijo pudieron salir de la unidad en llamas, por lo que fallecieron, mientras que el conductor del auto de lujo resultó con lesiones y fue trasladado al hospital. El gremio del teatro manifestó sus condolencias por su sorpresiva muerte, entre ellos el productor Alejandro Gou, quien mencionó a El Universal que tenía una gran amistad con 'Pollito'.

Fue un gran amigo, hijo de don Ramiro Jiménez El Pollo. Él y yo, al ser dos hijos de productores exitosos (mi padre, Enrique Gou), eran amigos, y obvio nosotros desde chicos convivimos mucho y compartimos el amor al teatro, produjimos obras e hicimos muchas giras juntos. Un gran productor, un gran padre pero un mejor amigo", manifestó.

Rafael Perrín, actor y director, publicó su pésame a trav��s de redes sociales en memoria de uno de los impulsores del Teatro Libanés y dueño del Teatro Ofelia y el Ramiro Jiménez.

El también productor Morris Gilbert se dijo “en estado de shock” por la muerte de Jiménez y dio unas palabras sobre su colega: "Es una terrible y muy impresionante noticia, de las que uno no quisiera jamás tener que oír. No me queda más que enviarle mis condolencias de todo corazón a su familia, y que sepan que los acompaño en su dolor profundamente", comentó.

La puesta en escena 12 Princesas en Pugna también externó sus condolencias en redes sociales.

El productor era hijo de Ramiro Jiménez Ramírez, quien estuvo a cargo de más de una decena de teatros en la Ciudad de México, entre ellos el Teatro Ofelia que Mario Moreno 'Cantinflas' le vendió en 1966. Junto a su padre, el mismo año, creó su propio teatro Ramiro Jiménez que se inauguró en junio de 1966.

