¡Pánico en Televisa! Tras pasar por doloroso luto, Pepillo Origel da brutal noticia sobre su salud

Ciudad de México.- El polémico conductor de Televisa, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel perdió tres familiares hace unos días; ahora, para esta segunda semana del Año Nuevo 2022, el también periodista de espectáculos compartió una fuerte noticia sobre su salud.

El pasado 4 de enero, el artista de Televisa compartió con sus seguidores que su primo Enrique Servín Origel falleció, y que era el tercer familiar que moría en lo que va del 2022. Si bien no dio detalles del sensible deceso de Servín, días antes compartió que otro de sus familiares, Jesús Padilla Origel, perdió la batalla contra el Covid-19.

Ahora, a través de sus redes sociales, Pepillo Origel compartió un video en el que reveló que dio positivo a un test que se hizo de Covid-19.

En el material audiovisual, Pepillo señala que cumplirá con el aislamiento que recomiendan las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus y que está tranquilo en su casa, acompañado de sus mascotas.

No obstante, el conductor de Con Permiso señaló estar infectado de la enfermedad y que, posiblemente, se habría contagiado en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde pasó la fiesta de Año Nuevo, pues sus acompañantes también dieron positivo.

Pues sí, quiero decirles que tengo Covid. El jueves me fui a hacer la prueba y salí positivo", explicó el periodista.

Respecto a su estado de salud, Origel detalló que no tiene síntomas y que va mejorando, no obstante, es clave realizar el confinamiento para no contagiar a más personas del coronavirus.

Bendito sea Dios no tengo ningún síntoma de nada. Estoy muy bien. Ni dolor de cabeza, ni gripa, ni tos. La tos ya la tuve, tuve una tos muy fea, pero ya", compartió el conductor de Televisa.

Hay que cuidarnos mucho. Aquí estoy, muy guardadito y a ver qué Dios dice. Gracias por la gente que se han enterado poco a poco y que me han mandado saludos y todo. Muchas gracias. Cuídense mucho", finalizó Pepillo Origel.

