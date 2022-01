Televisa hunde a TV Azteca: Cynthia Rodríguez vuelve a 'VLA' y Kristal Silva se va del programa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 10 de enero la querida actriz y conductora Cynthia Rodríguez por fin reapareció en vivo en Venga la Alegría pero el público de TV Azteca se encuentra indignado pues Kristal Silva quedó fuera del programa por al menos este día.

A través de las redes sociales, decenas de televidentes no han dejado de quejarse porque la originaria de Tamaulipas no se encuentra en el foro del matutino y porque la producción de VLA tampoco ha revelado la razón de su ausencia.

En secciones como Husmeando en las redes donde Silva es titular se pudo ver a sus compañeras Laura G y Cynthia Rodríguez ocupando su lugar.

Como se sabe, Cynthia no había estado trabajando en los foros de TV Azteca pues se tomó unas merecidas vacaciones junto a su novio Carlos Rivera en Tulum y apenas esta mañana regresó a conducir el famoso programa.

Sin embargo, los televidentes no pudieron dejar pasar por alto que Kristal no se halle en el foro y a través de la cuenta de Instagram del programa no han dejado de comentar.

¿Por qué no ponen a Kris como titular?".

Ya extrañaba a la Cyn".

¿Y mi Kris porqué no está en la foto?".

Qué bueno que regresó Cynthia".

¿Dónde está Kristal?".

Regresó la Cyntalento pero se fue mi Kristal".

Hasta el momento se desconoce porqué razón la exreina de belleza no está trabajando al aire en el matutino de Azteca Uno pero hay que resaltar que hace unos días compartió un extraño mensaje con el que se comenzó a especular que dejaría VLA.

Siempre he aplaudido mi paciencia y mi manera de dejar las cosas pasar, pero el tiempo pasa y pasa muy rápido y a veces creo que se me acaba … ¿Te ha pasado?", escribió en Twitter.

