Tras 19 años en TV Azteca y perder protagónicos por "feo", villano 'desenmascara' a Televisa

Ciudad de México.- Un famoso villano de telenovelas, quien estuvo durante 19 años en las filas de TV Azteca y regresó a Televisa luego de 26 años de ausencia, revela que perdió muchos trabajos por ser "feo".

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Luis Felipe Tovar contó que él ya llevaba décadas siendo actor, pero no lograba conseguir una oportunidad en la televisión, pese a haber triunfado en cine.

"Yo entré a la televisión cuando ya tenía una carrera de 20 años (...) ya trabajaba en el cine y la televisión no se me daba", contó.

Si tú no salías en la televisión no eras nadie, porque la gente va poco al teatro y no tiene esa cultura del teatro. Además, cuando empecé a hacer cine, el cine mexicano pasaba por una etapa lamentable. Luchamos mucho por recuperar la confianza del público".