Tras 50 años en Televisa y perder exclusividad, actriz llega a TV Azteca y da exclusiva a Chapoy

Ciudad de México.- La diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien tiene una trayectoria de más de 50 años en Televisa, dio una entrevista exclusiva a Ventaneando de TV Azteca luego de superar al Covid-19 y al fin dar negativo a la prueba.

Luego de que en el 2020 trascendiera que se había quedado sin exclusividad en la empresa de San Ángel luego de décadas de trabajo, Silvia Pinal optó por dar su primera entrevista al programa de Pati Chapoy tras ser hospitalizada y pasar varios días en su casa superando el virus.

Al enlazarse en vivo con Ventaneando, 'La Pinal' dijo: "Ay, preciosísima. La mujer que quiero muchísimo más que todo Televisa", mientras la titular de 'Ventaneando' se reía y le decía que era una gran noticia que ya no tuviera Covid-19.

¡Claro que ya no tengo nada!, y buen trabajo me costó. Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso (...) Estoy comiendo como Dios (manda), como muy bien", explicó Silvia Pinal.