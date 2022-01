Tras acabar en silla de ruedas y dejar Televisa, actor llega a 'Hoy' y confiesa que casi muere

Ciudad de México.- El querido actor y cantante Toño Mauri, quien tiene más de 33 años de carrera en Televisa, reapareció en el programa Hoy esta mañana para contar todos los detalles de la vez que venció la muerte y se recuperó de Covid-19 luego de 8 meses hospitalizado.

Desde el maravilloso puerto de Acapulco, Guerrero, el intérprete de melodramas como Por amar sin ley habló en exclusiva con la conductora Andrea Escalona sobre la dura lucha que enfrentó contra el coronavirus que lo obligó a acabar en silla de ruedas y ser sometido a un doble trasplante de pulmón.

El exintegrante del grupo Fresas con crema confesó que él tuvo la dif��cil tarea de autorizar su intubación y dijo que esta decisión prácticamente le salvó la vida pues él ya estaba colapsando y tenía muchas complicaciones para respirar.

Se toma la decisión de entubarme... La decisión la tuve que tomar yo, porque era un día que yo ya no podía respirar. Le dije a la enfermera de ese momento que por favor le dijera al doctor, que ya no podía respirar", dijo con lágrimas en los ojos.

Mauri estaba completamente solo al momento de decidir intubarse y debido a esto, tomó la decisión de grabar un video para despedirse de sus seres queridos y también aprovechó para agradecer a Dios por todo lo que le dio a lo largo de su vida.

Ya no hubo tiempo de avisarles. Yo sabía que si no lo hacía me iba a quedar ahí. Yo lo primero que hice, firme un papel para decir que yo fui el responsable de tomar la decisión. Lo que hice fue grabar un mensaje para mis hijos, para mi esposa... No había tiempo de hablar, era un mensaje donde te despides. Fue muy duro, me encomendé en dios, 'le di las gracias por la vida maravillosa que me dio'", contó.