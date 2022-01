Tras besar a actor y dejar Televisa, famoso conductor queda fuera de 'Hoy' por grave motivo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien ha causado polémica por besarse con otros artistas, de nueva cuenta abandonó los foros de Televisa y se reportó que lamentablemente quedó fuera del programa Hoy debido a una fuerte razón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del famoso Raúl 'El Negro' Araiza, quien lleva 7 años trabajando en el matutino de Las Estrellas pero este lunes 10 de enero abandonó a sus compañeros pues dio positivo a Covid-19 y lamentablemente se encuentra aislado en su hogar.

El conductor ha causado gran revuelo por todas las veces que se ha besado con otros hombres frente a las cámaras de la empresa de San Ángel. Lisardo, Paul Stanley, 'El Burro' Van Rankin y Julio Bracho son algunos de los actores que han rozado sus labios con el conductor, ya sea por trabajo o simplemente demostrarse su afecto.

'El Negro' había estado ausente en Televisa por varios días ya que viajó hasta Cartagena, Colombia, para conocer a la familia de su novia Margarita Vega, sin embargo, el pasado miércoles se reintegró a sus actividades laborales.

Lamentablemente, el gusto le duró poco al actor pues el fin de semana se enteró que tiene coronavirus y por ello no pudo acompañar al elenco en el foro de Hoy estrenando los nuevos espacios que colocó la producción.

Poco más tarde, Araiza hizo una videollamada con sus compañeros en el foro para contar que se encuentra en perfecto estado y sin ningún síntoma grave.

Hay que cuidarnos muchisísimo, no es un delito contagiarse pero hay que ser responsable y aislarse... los extraño y me dolió muchísimo no estar con ustedes".