Tras reencuentro con Edwin Luna, Alma Cero revienta las redes con diminuto bañador rosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La talentosa actriz de Televisa, Alma Cero, puso de cabeza a sus fans de redes sociales con una reciente publicación en la que se luce más coqueta que nunca y presume toda su belleza.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de la serie María de Todos los Ángeles compartió una fotografía donde muestra su sorprendente anatomía usando un diminuto bañador rosa de dos piezas.

Sonríe y la fuerza estará contigo… Sabias palabras desde la comodidad de mi hogar… NAAAA ni son mis palabras ni es mi hogar, pero sonríe que a fin de cuentas la fuerza estará contigo…", escribió la famosa en la publicación.

La pequeña cintura de Alma Cero se robó el protagonismo y provocó que sus más de 875 mil seguidores abarrotaran la sección de comentarios con mensajes donde la felicitan por lucir tan radiante a sus 46 años.

El reencuentro de Alma Cero y Edwin Luna

Hace unos meses, trascendió la noticia de que Kimberly Flores y Edwin Luna habrían abandonado un teatro de Monterrey, Nuevo León tras percatarse de la presencia de Alma Cero en el mismo lugar.

Luego de lo sucedido, Alma le dijo a la prensa que no estaba molesta con su expareja y aseguró que ambos se perdieron de un gran show de la obra Hoy no me puedo levantar, en la que ella es parte del elenco.

Fuente: Instagram @alma_cero