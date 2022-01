Adiós Chapoy: ¡Está vetado! Ejecutivos corren a conductor de TV Azteca y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- El portal de la revista TVNotas sacó a la luz que altos mandos de TV Azteca mandaron a correr a un polémico conductor de la empresa y que ya tendrían lista a la persona que llegará a reemplazarlo.

Se trata del controversial chef Adrián Herrera, quien este 2022 por primera vez no aparecerá en el reality MasterChef debido a que habría sido despedido de la televisora luego de tener presuntos roces con la producción de este proyecto.

El originario de Coahuila ha trabajado desde la temporada 1 en el mencionado concurso culinario y esto le ha abierto las puertas en la televisora. En más de una ocasión Herrera ha llegado como invitado al foro de Ventaneando con Pati Chapoy o al del matutino Venga la Alegría.

Recientemente un supuesto trabajador del Ajusco habló con la mencionada revista de espectáculos y contó que en la reciente temporada de MasterChef Celebrity, el conocido 'Juez de Hierro' no la pasó bien pues tuvo conflictos con directivos y el productor Ángel Aponte.

En la última temporada, la verdad no estuvo tan cómoda la situación y no fue por él, sino por los directivos y el productor Ángel Aponte, quienes no lo trataron del todo bien", explicó.