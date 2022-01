El motivo por el que la hija de Héctor Parra, actor de Televisa, podría ir 7 años a prisión

Ciudad de México.- El abogado de Héctor Parra decidió denunciar a la hija menor del actor, Alexa Parra, por falsedad de declaraciones. La joven también interpuso una denuncia hacia el jurista en días pasados por el delito de revelación de secretos, argumentando que durante el proceso legal que sostiene se han dicho cosas que deberían ser información reservada.

José Luis Guerrero, quien está a cargo del caso de Parra desde junio de 2021, cuando fue encarcelado tras la denuncia de Alexa por abuso cuando ella era pequeña, explicó en entrevista por qué razones ha revertido la denuncia hacia la hija de su cliente, con una falta que podría llevarla a prisión por hasta 7 años.

Según informó la defensa de Parra, Alexa dijo a agentes del Ministerio Público que Guerrero había estado en ciertos lugares haciendo declaraciones sobre la investigación, pero él dice tener pruebas de que miente, por esta razón, recibió un nuevo documento donde se hacen aclaraciones, pero por este hecho podrían ser considerado el delito de falsedad de declaraciones.

Como se dan cuenta que se equivocaron al declarar inicialmente y que yo al contestar le corrijo al Ministerio Público y le digo 'no, es mentira, los hechos que están señalando no corresponden a la verdad jurídica toda vez que yo no estuve en esos lugares' y lo acredito, entonces tratando de perfeccionarla presentan un escrito bastante absurdo para justificar jurídicamente cuando en realidad están reconociendo que falsearon", explicó el abogado.