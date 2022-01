Jorge Salinas: Tras quedar en silla de ruedas y rechazo de Televisa, estrena novela ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas Jorge Salinas, quien perdió su exclusividad en Televisa, se retiró temporalmente y acabó en una silla de ruedas por problemas de salud, estrena proyecto fuera de México. ¿Se va a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Aunque hace unos años era el protagonista más cotizado en la empresa de San Ángel tras alcanzar la fama en melodramas como Tres mujeres, Mi destino eres tú, Atrévete a Olvidarme, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre y Mi corazón es tuyo.

Sin embargo, el histrión empezó a descuidar su figura tras perder su exclusividad en el 2018 tras más de 30 años trabajando. Aunado a sus problemas de salud, mismos que lo dejaron varias veces usando una silla de ruedas o un bastón, subió hasta 20 kilos.

Tras ser captado luciendo irreconocible e irse a trabajar a Imagen Televisión al no haber una oportunidad en TV Azteca, el histrión sorprendió al volver a Televisa para hacer los proyectos Te doy la vida y SOS Me estoy enamorando, aunque ya no en roles estelares.

Aunque admitió que en un inicio se negaba a aceptar el papel del invidente 'Vicente' en esta última por no ser el protagonista, su esposa Elizabeth Álvarez lo convenció de "quitarse la soberbia" y este se convirtió en "el reto actoral más grande" de su carrera.

Tras finalizar las grabaciones, Salinas comentó que se tomaría un tiempo de descanso para bajar los kilos que tenía de más y mejorar sus problemas de espalda, sin descartar que podría someterse a una cirugía para aliviar el dolor, le cual le impedía trabajar cómodamente.

Ahora, el galán de telenovelas reestrena fuera de México un importante proyecto. La cuenta de Instagram @noveleandomex anunció que Pasión y Poder, melodrama de Televisa del 2015, regresa a Paraguay y se estrena de nueva cuenta a través de Paravisión.

A partir de este lunes 10 de enero #PasiónYPoder ¡regresa a Paraguay! a través de @paravisionpy. Imperdible a las 12:30 p. m.".

El mismo canal lo anunció por todo lo alto, pese a que le proyecto fue señalado por haber sido un supuesto fracaso en audiencia, ya que la historia no logró convencer a los televidentes pese a que cuenta con grandes actores además de Salinas como Fernando Colunga, Marlene Favela y Susana González.

Actualmente, el actor está recuperándose y disfrutando de su familia tras las fiestas decembrinas, sin embargo, se dice que este 2022 regresaría a la pantalla chica en el melodrama Vencer la ausencia de Rossy Ocampo, sin embargo, no ha sido confirmado.

Fuente: Instagram @noveleandomex, @paravisionpy, @salinasjorgemx