No puede hablar bien: Tras fama en Televisa y retiro de la TV, actriz llega a 'Hoy' desfigurada

Ciudad de México.- La polémica modelo y actriz Sabrina Sabrok está de regreso en México luego de irse a vivir a Estados Unidos y desatar el escándalo una vez más por su adicción a las cirugías, mismas que la han dejado irreconocible.

La argentina, quien saltó a al fama por participar como edecán en La Hora Pico de Televisa, continúa creando polémica en redes, pues además de ser acusada de abandonar a su pequeña hija con autismo, confesar que padece esquizofrenia e incursionar en la industria para adultos, ha acaparado titulares por sus múltiples cirugías.

Sabrina en 'La Hora Pico'

Y esque Sabrina es señalada de haber quedado 'desfigurada', pues transformó por completo su apariencia con ayuda del bisturí. Además, incluso dejó en duda en el 2020 sobre quién era el verdadero padre de su hija menor, asegurando que "se metió con dos" al mismo tiempo.

Luego de invitar a la cantante Noelia a colaborar y hacer un video lésbico juntas, ella la despreció, por lo que ante las cámaras del programa Hoy, enfrentó la polémica y le respondió a Noelia.

Mira, yo lo único que hice fue hacerle una propuesta pública para hacer un video lésbico y ella se espantó. Yo le hice una halago, no era para que mandara un boletín. Cualquier malentendido yo le pido perdón, solo fue un halago, le dije que me gustaba".

Y agregó: "Me preguntaron: ¿Con quién harías un video lesbian? y yo dije que pues con Noelia, no sé qué pasó... muy sensible, pero bueno, le pido perdón si se enojó... ella también hace nopor... así que ¿por qué nos vamos a asustar?".

La controversial celebridad, quien también participó en Big Brother VIP y Bailando por un Sueño, se someterá a sus cirugías estéticas número 53, 54 y 55 pues se aumentará de nueva cuenta el busto y se hará otros 'arreglitos' en el rostro y cuerpo, ya que perdió movilidad en los labios.

"Me quiero hacer lipo y retocarme varias cosas de la cara", dijo Sabrina sin embargo, el reportero notó que no podía mover bien los labios, por lo que ella comentó:

No me puedo reír bien pero la doctora me va a arreglar, me mandó a hacer análisis".

Finalmente, contó que acudió a México además para hacer castings para filmes para adultos, ya que busca actores y actrices para su productora en Los Ángeles.

