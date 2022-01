"Quedé espantadísimo": Querido actor de Televisa relata que estuvo cerca de la muerte

Ciudad de México.- El actor Luis Felipe Tovar, mediante un entrevista para el programa Hoy, relató que hace escasos días estuvo cerca de perder la vida, por lo que pidió a los televidentes que la valoraran más.

En su mensaje señaló que todo ocurrió en un accidente, donde estuvo a punto de ser atropellado, luego de que perdiera un audífono y al momento de buscarlo.

El otro día me iban a atropellar y quedé espantadísimo, lo que pasa es que se me cayó un audífono y por ir a buscar el audífono me iban a atropellar", compartió.