Quedó en silla de ruedas: Tras caer en coma y perder 20 kilos, galán de Televisa se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor, cantante y productor, quien estuvo durante 33 años en Televisa, reaparece en el programa Hoy luego de haber caído en coma y perdido 20 kilos en su lucha de ocho meses contra el Covid-19.

En el programa Hoy mostraron una conmovedora entrevista a Toño Mauri, quien estuvo a punto de morir tras contraer Covid-19. El histrión de telenovelas se contagió junto a toda su familia y en cuestión de días ya estaba en terapia intensiva.

Según contó a Andrea Escalona, Mauri decidió intubarse para entrar en coma inducido, ya que esa era la única manera de sobrevivir. El actor despertó 4 meses después y él mismo revela cómo fueron esos meses.

Yo cuando desperté pensé que habían pasado 3 o 4 días. Desperté y vi mi cuarto, vi a Carla (su esposa). Lo que sí me encontré cuando desperté es que ya tenía la traqueotomía y mediante un tubo respiras. Doctores le dijeron a mi esposa: 'no le digas cuánto tiempo estuvo en coma'. Porque sí es un golpe muy fuerte anímicamente y yo cualquier cosita me desnivelaba".

El actor de melodramas como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte, reveló que estuvo conectado a una máquina que oxigenaba su sangre para mantenerlo vivo, sin embargo, era peligroso que siguieran usándola.

Mauri reveló que sufrió una hemorragia interna por la presión de la sangre, lo que complicó todo.

Es muy útil para estos casos pero por un lapso de 15, 20 días, máximo 3 semanas. Yo estuve 4 meses y no me podían desconectar de esa máquina porque mientras estuve conectado me viene una hemorragia interna, ese fue el segundo problema que tuve. Se complicó mucho".

Mencionó que médicos le dijeron a su esposa: "Quiero que sepa que si lo tuvieran que operar, no tiene posibilidades de aguantar la cirugía en ese momento".

Luego de lograr controlarla, recordó que su esposa e hijos no sabían cómo regresaría del coma, pues doctores no descartaban que se le hubiera atrofiado algún miembro o hubiera daño cerebral. Al no verlo mejorar, su esposa solicitó una reunión con ellos, quienes le dijeron:

Desgraciadamente, ya no hay nada que hacer", le informaron, pero su esposa no se resignó y buscó a más doctores especializados.

Tras pasar por otras dos crisis bastante graves, una infección de la vesícula y otra de una parte del estómago, finalmente pudo recibir un doble trasplante de pulmón.

Mauri logró salir del hospital y sorprendió por su dura pérdida de peso (perdió más de 20 kilos), además de que durante las primeras semanas se tuvo que apoyar en una silla de ruedas para transportarse, sin embargo, afortunadamente logró salir adelante y se convirtió en un sobreviviente del virus.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy y Ventaneando e Instagram @antonio.mauri