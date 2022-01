¡Sale del aire! Tras traicionar a TV Azteca, querida conductora queda fuera de 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Tras estar años en TV Azteca y cambiarse a Imagen Televisión, una conductora de Sale el Sol sale del aire luego de 6 años en el matutino por una fuerte razón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Paulina Mercado, exconductora del programa Ellas Arriba en el Ajusco. Tras unirse en 2016 a las filas de Imagen para ser conductora titular en Sale el Sol, ahora tuvo que abandonar el programa porque lamentablemente dio positivo a Covid-19.

Mediante un enlace en vivo con sus compañeros en el foro, mientras que Gustavo Adolfo Infante también estaba vía remota al tener el virus también, compartió:

Compañeros, ya los extraño. Qué les digo, pues salí positiva, me di cuenta ayer. Ayer me empecé a sentir mal. Me hice la PCR y salí positiva. Estoy aislada, estoy en mi casa, en mi habitación y nadie se me acerca".