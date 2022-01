Se queda ciega y subió 20 kilos: Tras dejar fama por religión, actriz de Televisa luce irreconocible

Ciudad de México.- Una famosa exprotagonista de telenovelas de Televisa, quien lleva 12 años retirada del medio del espectáculo, reaparece en Instagram con un contundente mensaje y luce irreconocible.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la querida actriz Allisson Lozz, quien ahora se hace llamar Allisson Gtz por el apellido de su esposo. Y esque la chihuahuense ahora vive con su familia en Estados Unidos y está completamente alejada de la farándula.

Luego de protagonizar melodramas como Misión SOS, Alegrijes y Rebujos, Al diablo con los guapos y En nombre del amor, en el 2010 Allisson decidió abandonar la fama en la cúspide de su carrera para enfocarse en su familia y en su religión, pues es Testigo de Jehová.

A través de su cuenta de Instagram, la retirada estrella reapareció para hacer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, quienes la cuestionaron sobre si era verdad que su esposo Eliu Gutiérrez era quien le prohibía regresar a la televisión.

Contundente, la madre de dos pequeñas niñas aclaró que ella lo conoció un año después de retirarse, por lo que él no tuvo nada que ver.

Nos conocimos cuando yo tenía casi un año que había dejado de ser actriz y realmente él jamás me ha prohibido nada. Solo me daría el consejo de que no lo hiciera por todo lo que le he contado que pasé, pero prohibirme no, él no es así", comentó.