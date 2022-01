Tras 30 años en Televisa y retirarse de las novelas, exconductor de 'Hoy' da impactante noticia

Ciudad de México.- Un querido galán de novelas, quien formó parte del programa Hoy y tiene 30 años de trayectoria en Televisa, reapareció en las redes sociales y compartió una impactante noticia que dejó en shock a todos sus fans.

Se trata del aclamado actor y conductor mexicano Jorge Poza, quien fue el primer esposo de la actriz Mayrín Villanueva y juntos procrearon a sus dos primeros hijos Sebastián y Romina Poza.

Como se sabe, su divorcio llegó en 2008 y la relación entre ellos no acabó muy bien pues se dice que la artista le puso el cuerno a su marido con Eduardo Santamarina, con quien actualmente está casada y formó una hermosa familia.

Poza debutó en los melodramas cuando era un niño participando en Simplemente María (1989), y después le siguieron otros exitosos proyectos como El manantial, Clase 406, Velo de novia, Mujer de madera, Ringo y el último Por amar sin ley 2 (2019). Desde entonces no ha aparecido en la pantalla chica pues se ha enfocado en su carrera como actor de series tras el reciente éxito de Oscuro Deseo.

Además de las telenovelas en San Ángel, Jorge trabajó en el matutino más famoso de la televisión Hoy como conductor entre 2006-2007 mientras Carmen Armendáriz era la productora.

Pese a la mala experiencia que vivió con Villanueva, el hermano de Javier Poza le dio una nueva oportunidad al amor al lado de la conductora Ilse Ikeda y hace unos días ambos confirmaron que celebraron una boda en secreto donde unieron sus vidas tras más de 3 años de relación.

Sin embargo, no se trató de un enlace matrimonial tradicional y los artistas eligieron un ritual para jurarse amor eterno frente a sus invitados. Mediante sus respectivas cuentas de Instagram, ambos mostraron cómo fue el gran día.

La expresentadora de Se vale contó en una entrevista con el programa Hoy que la diferencia de edades entre ella y Poza no era problema y aseguró que se llevaba muy bien con los hijos que él tuvo con Mayrín.

No la siento, bueno, la siento porque ya tiene hijos grandes, pero no que yo diga: 'Está muy grande', no, nada, además nos llevamos muy bien", contó.