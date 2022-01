Tras divorcio de ejecutivo de Televisa y 'desfigurarse' con cirugías, actriz acaba sola y sin dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una entrañable actriz, quien estuvo en varias telenovelas y quedó irreconocible tras varias cirugías, hizo fuertes declaraciones tras señalar a su expareja de humillarla, dejarla sin nada y robarle todo su patrimonio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Ofelia Cano, quien debutó en 1983 en Televisa y participó en melodramas como Pobre señorita Limantour, Locura de amor, Entre el amor y el odio, Rubí y Mañana es para siempre pero se alejó hace 4 años de la pantalla chica.

Tras hacer capítulos para unitarios como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho y aparecer en TV Azteca hace unos años prácticamente 'desfigurada' tras cirugías, Ofelia reaparece con una terrible noticia.

En entrevista para el matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, acusó a un hombre llamado Raúl Alvarado de haberse aprovechado de ella para estafarla por 7.5 millones de pesos. La actriz aseguró que desde hace 6 años no le da la cara.

Duré un año en depresión y era una depresión no de tirarme pero era una angustia. Me quedé con una mano atrás y una adelante, lo confieso. Es toda una vida de trabajo, o sea, nadie me lo regaló".

Y agregó: "No es tanto el dinero, es la traición, la manera como jugó y cómo logró que yo me entregara y le entregara mi patrimonio", además de que mencionó que no tenía ni para comer: "Mira, tenía 20 pesos en la bolsa y decía: Bendito Dios, tengo para comprar jitomate".

Cano compartió que sus abogados ya trabajan en el caso y está a la espera de una resolución, ya que ella no se considera una persona "de pleitos".

Me decía una amiga: 'Ofe es que lo qué te está pasando, yo me hubiera matado, me hubiera suicidado', pero ¿sabes qué me ayudó mucho? soy muy acercada a Dios", contó.

La actriz, quien se divorció de su otro exesposo, entonces un alto ejecutivo de Televisa, por una supuesta infidelidad tras 17 años juntos, manifestó que mantuvo una relación de pareja con el empresario al que acusa, aunque él era casado.

Sin embargo, Cano hasta acusa a la esposa de ser cómplice en el delito: "Ella ya sabía lo que yo estaba pasando pero no que habíamos tenido una relación".

Que me regrese mi dinero porque no voy a descansar y me apena tener que enredar a la señora para que el señor reaccione".

Además, mencionó que si le pasa algo a ella o a su familia, él sería el único responsable: "Si algo me llega a pasar, el único responsable es este señor", finalizó.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento y Ventaneando