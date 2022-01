Tras estar preso por asesinato, actor revela en TV Azteca que vive un infierno; nadie le da trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un joven actor, quien estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió, busca limpiar su nombre y exige justicia ya que ha perdido trabajos y no ha logrado recuperar su carrera tras ser acusado falsamente de presunto feminicidio.

Se trata del actor Axel Arenas, quien en 2018 estuvo preso 6 días en el Reclusorio Oriente luego de ser señalado como el presunto feminicida de la modelo argentina Karen Ailén Grodzinski.

Tras ser involucrado en ese caso de asesinato, del cual resultó completamente inocente y ajeno, ya que además estaba en Colombia al momento de que ocurrieran los hechos, revela que interpuso una demanda contra la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por daño moral.

A 4 años del suceso, en una entrevista que fue retomada por el programa de TV Azteca Ventaneando y Sale el Sol de Imagen Televisión, el abogado de Arenas dijo que la demanda lamentablemente no ha prosperado.

Conforme a la ley, el primero que resuelve es el demandado, o sea la autoridad. Yo demando a la Fiscalía, ante la Fiscalía para que la Fiscalía resuelva. Es un absurdo legislativo pero así son las reglas, pues viola todo principio de presunción de inocencia", dijo.

Arenas también mencionó en la rueda de prensa: "En un momento parecía que el foco de la historia estaba puesto en mí y eso generaba mucha impotencia, rabia, especialmente por parte de la familia de las víctimas. Todo lo relacionado con las víctimas de la violencia es un tema que me ha parecido difícil de abordar porque me he sentido en parte sin el lugar propicio como para decir nada al respecto".

El actor, quien además de seguir siendo señalado como culpable y no recibir ofertas de trabajo por esto, suplicó a la prensa ayuda para limpiar su imagen, pues también ha sido confundido con uno de los agresores de la joven Ainara Suárez, quien se llama igual que él.

Pedirles a los medios, de la forma empática y solidaria, cuidar en la medida de sus posibilidades, mi imagen, ya que ha sido relacionada a cualquier tipo de presunto 'N' en relación a feminicidios y casos de violencia, específicamente y el último es el relacionado a la chica Ainara Suárez".

Y agregó: "Uno de los agresores es llamado Axel también, entonces cada vez que se hacía una nota al respecto se utilizaba una imagen mía y así se ha replicado mi imagen, perjudicando mi reputación".

El histrión mencionó que le incomoda mucho la situación, además de revelar que le han negado la visa americana por aparecer en la base de datos como presunto feminicida y no recibir una constancia de liberación de antecedentes penales.

Arenas, quien actuó en la bioserie de José José en Telemundo y producciones teatrales, también comentó que ha llevado terapia psicológica y psiquiátrica para poder entender todos los hechos y salir adelante.

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando e Imagen Entretenimiento