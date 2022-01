Tras renunciar a Televisa, polémica actriz se une a elenco de 'VLA' y la corren ¿de TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 11 de enero la famosa actriz y conductora Natalia Alcocer, quien renunció a Televisa en 2021 para unirse al reality Survivor México de TV Azteca, llegó como invitada al foro del programa Venga la Alegría y gran parte del público se le fue encima.

La guapísima mujer mexicana ha trabajado en unitarios como La Rosa de Guadalupe, además de que participó en el reality Big Brother en 2015 como presentadora digital y fue conductora de la sección Zona Ruda en canal 5. Luego de esto, la rubia fue apodada por años como 'La Chica Web'.

Tras incorporarse a Survivor México, Alcocer se convirtió en una de las concursantes más polémicas debido a que fue muy competitiva y tuvo roces con varios de sus compañeros, tanto de equipo como contrarios, tal es el caso de Bella de la Vega.

Actualmente, la actriz mexicana es concursante de Todos a bailar como capitana de Los Soñadores González y este día regresó como invitada al foro de Venga la Alegría para participar en la sección de baile Gánale al Capi.

Natalia llegó guapísima al set de VLA luciendo un increíble pantalón de tipo cuero que resaltó sus curvas, botas negras, una playera del mismo color y lució el cabello más corto de lo común y peinado con ondas.

Desafortunadamente, la conductora no pudo vencer a 'El Capi' Pérez en su sección y fue derrotada. Además no ha dejado de recibir críticas y decenas de televidentes pidieron que no la vuelvan a invitar a Venga la Alegría pues no olvidan todas las polémicas que protagonizó en Survivor México.

