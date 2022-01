Acabó en silla de ruedas: Tras 32 años en Televisa, actriz cae en ruina y suplica que la contraten

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien formó parte de las filas de Televisa por al menos 32 años, reapareció en Sale el Sol para hablar de la crisis económica que vivió tras perder todos sus ahorros y acabar en silla de ruedas debido a su difícil enfermedad.

Se trata de la también comediante mexicana Rosita Pelayo, quien se alejó de la televisión debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace décadas, sin embargo, asegura que este 2022 está dispuesta a volver a trabajar y por ello pidió a los productores que la contraten.

La mujer de 63 años, quien hizo su debut en 1984 con ¡¡Cachún cachún ra-ra!!, habló frente a las cámaras del matutino de Imagen TV y explicó que debido a su difícil enfermedad, ella perdió todos sus ahorros y por eso ha atravesado una severa crisis financiera.

Las enfermedades te hacen gastar mucho dinero... yo de lo poquito que había ahorrado, todo se fue, hay que estar pagando doctores, tratamientos, ay no... y ahorita que no puedo caminar, tengo que pagar taxis", explicó la actriz de novelas como Qué bonito amor.

Asimismo, Rosita detalló que cuando se quedaba sin nada de dinero, era la primera actriz Carmen Salinas, quien le daba para comer o le mandaba algunos productos.

Mi adorada, ella me ayudó mucho... cuando me quedé sin dinero Carmen estaba ahí para darme fruta, verdura, es una señora sensacional y que además me mandaba cosas para 'mira te vas a componer'", agregó.

Ya para finalizar, Pelayo comentó que le gustaría convertirse en conductora de televisión y descartó volver a las telenovelas ya que por su condición, sería demasiado trabajo para ella.

"Que me dejen conducir televisión, puedo hacerlo, porque miren puedo bailar, puedo echar alegría macarena, sí lo puedo hacer, más que las telenovelas, no creo, es más complicado, con la cosa de la conducción puedo estar parada y otro ratito puedo estar sentada, claro, no pasa nada", comentó muy entusiasmada.

Fuente: YouTube Sale el Sol