Adiós Chapoy: Tras 180 días 'en coma', Televisa quita veto a actriz y llega a 'Hoy' ¿desfigurada?

Ciudad de México.- Una polémica actriz y cantante, quien hace unos meses estuvo en Ventaneando con Pati Chapoy, se defiende en el programa Hoy de las críticas que le han hecho por sus 'arrugas'. ¿Luce desfigurada?

Se trata de la actriz Susana Zabaleta, conocida por no tener pelos en la lengua al dar su opinión, quien es reconocida por su gran aportación a la actuación y por sus discos, sin embargo, en el 2000 fue vetada de Televisa.

Por esta razón, la mexicana fue puesta 180 capítulos en coma en la telenovela que protagonizaba por un supuesto malentendido. Esto fue en Mi destino eres tú, en donde daba vida al a villana de la historia protagonizada por Lucero, Jaime Camil y Jorge Salinas.

Y esque Zabaleta aseguró que la productora Carla Estrada malinterpretó un comentario que hizo y eso le costó ser 'desaparecida' del melodrama, poniendo a su personaje 'en coma' por casi toda la novela.

Después ambas se arreglaron y Televisa le perdonó el veto. Luego de haber estado en TV Azteca hace poco, ahora Zabaleta reacciona en el programa Hoy contra las críticas, pues en redes señalan que ya "está mayor".

Y esque hace unos días, la actriz publicó un video donde se alcanza a ver el paso de los años en su rostro, mismo que eliminó después por los ataques que recibió.

Aunque a sus 57 años luce espectacular y tiene una figura de infarto, las redes sociales la tundieron en críticas y ella les responde tajantemente.

Además, la actriz de Fuego en la Sangre negó someterse a alguna cirugía o 'arreglito' para detener el paso del tiempo en su rostro y/o cuerpo solo por darle gusto a los demás.

No volvería ni quiero parecer una chavita de 30. No quiero. Tengo esta edad y estoy buenísima. Tus arrugas y las mías nos las hemos ganado. No me acuerdo de dónde pero están bien ganadas. Y la gente que tiene bótox y no se le nota ninguna arruga digo: 'ya hasta se parecen', es como este mundo de todos iguales".