Eduardo Videgaray da positivo a Covid-19 tras vacaciones con su esposa en Brasil

Ciudad de México.- Eduardo Videgaray y Sofía Rivera celebraron su amor tras darse el "sí" en su boda realizada el pasado mes de noviembre en la Ciudad de México, acompañados de solo 30 personas debido a la pandemia de coronavirus.

Y aunque en su momento presumieron que ninguno de los invitados se había contagiado del virus, Sofia Rivera reveló este día que Eduardo Videgaray y la hija de este, se encuentran aislados, pues ambos dieron positivo a Covid-19.

Por medio de historias que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz y conductora detalló que ella también decidió iniciar una cuarentena, ya que convivió con ellos durante sus últimas vacaciones a Brasil.

Añadió que su esposo había presentado síntomas cuando aún se encontraban de vacaciones, sin embargo, su prueba en aquel momento dio negativo antes de tomar el vuelo de vuelta a México.

La estrella de Si nos dejan también confesó que fue hasta su regreso al país, cuando las cosas cambiaron y se enteraron que tanto Videgaray como su hija estaban contagiados.

Nada más para ir al foro, para trabajar, casi, casi de procedimiento dijimos: ‘Hay que hacernos pruebas’. Ellos dieron positivo, yo di negativo, pero de cualquier manera me parece prudente encerrarme, porque llevo dos semanas viajando con ellos, entonces, la probabilidad de que dé positivo en estos siguientes días existe", dijo.

En cuanto a la salud de su marido, Rivera Torres indicó que presenta síntomas leves, sin embargo, ambos continuarán trabajando desde casa: "Estamos con distanciamiento social, vamos a estar trabajando desde casa. Gracias a Dios se siente como una leve gripita", agregó.

La famosa finalizó confesando que ella ya había padecido Covid-19, pero decidió mantenerlo en secreto: "Yo la verdad ya había tenido, cuando estaba grabando Si nos dejan me contagié; de hecho, no le dije a nadie, me guardé en mi casita y ya", finalizó.

