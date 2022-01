Exconcursante de 'MasterChef Celebrity' relata la angustia vivida tras intento de saqueo al estar en vivo

Ciudad de México.- El exconcursante de MasterChef Celebrity, Tony Balardi, relató que se dio cuenta que le estaban robando en su casa cuando la prensa lo cuestionaba.

Fue gracias a una llamada de una vecina, que el comediante pudo darse cuenta del saqueo en su casa, por lo que forma inmediata se mostró angustiado y apresurado.

En su mensaje, mencionó que le llamaron a tiempo pues para fortuna los amantes de lo ajeno no pudieron llevarse nada, por lo que quedó tranquilo por el pronto actuar de las autoridades.

Me avisó una vecina, una cuñada que tengo ahí a lado, pues me avisó porque ella vive a dos casas y le avisé que no había nadie, que no estaba yo, que nadie tiene llaves más que yo, que nadie puede entrar ni salir”, dijo.